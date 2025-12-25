Найдя хитрую лазейку, россияне стали массово получать гражданство страны ЕС
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину россияне начали незаконно получать румынские паспорта, используя различные схемы и поддельные документы, чтобы обойти западные санкции и легализоваться в Европейском Союзе.
Использовали данные убитых украинцев
По данным издания Le Monde, масштабная схема базируется на фальсификации "румынских корней". Россияне используют закон о репатриации, который позволяет получить гражданство потомкам людей, проживавших на территории бывшего Королевства Румыния (в частности современная Молдова, часть Одесской области и Черновицкой области) в 1918–1940 годах.
Поскольку многие архивы были уничтожены во время Второй мировой войны, злоумышленники "придумывают" родственников на нужных территориях. По словам представителей полиции и источников издания в судебной системе, для получения паспортов россияне также использовали личные данные украинских солдат, погибших на фронте.
Раскрыта схема
Центром одной из таких схем стало село Вирфу-Кампулуй вблизи границы с Украиной. Население этого населенного пункта удвоилось за десять лет – с 3420 жителей в 2011 году до более 7 тысяч в 2021 году. В ноябре 2024 года правоохранители разоблачили сеть, которая зарегистрировала там около 10 тысяч граждан Молдовы, Украины и РФ.
Поддельные документы в обмен на взятки, выдавались в течение многих лет служащими двух отделов регистрации актов гражданского состояния при соучастии местных жителей, говорится в расследовании.
Засветилась Собчак
"В течение многих лет образовались преступные сети, которые пользуются административными пробелами для изготовления поддельных документов. Они не скрывают своих намерений: в социальных сетях много рекламы, направленной на русскоязычных граждан, которая предлагает им получить "европейское гражданство". Агентства обещают богатую жизнь в ЕС благодаря румынскому паспорту, который они помогут получить за 4–7 тысяч евро, со специальными скидками на период Рождества.
В 2023 году российская звезда Ксения Собчак, которая имеет большую аудиторию в социальных сетях, прорекламировала такое агентство в видео на YouTube, призывая получить "румынское гражданство" с помощью этой программы "реституции".
Эти агентства утверждают, что их деятельность является вполне законной, но на самом деле они работают по методам, которые уже много лет отрабатывают украинские и молдавские сети при содействии румынских чиновников, некоторые из которых в прошлом были объектами уголовных преследований".
