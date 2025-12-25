Найдя хитрую лазейку, россияне стали массово получать гражданство страны ЕС

Центром одной из таких схем стало село Вирфу-Кампулуй вблизи границы с Украиной. Население этого населенного пункта удвоилось за десять лет – с 3420 жителей в 2011 году до более 7 тысяч в 2021 году. В ноябре 2024 года правоохранители разоблачили сеть, которая зарегистрировала там около 10 тысяч граждан Молдовы, Украины и РФ.