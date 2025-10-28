В ЕС массово едут гибридные туристы из РФ: авиабилеты стоят смешные деньги, с визами тоже проблем нет

По информации СМИ РФ, которые ссылаются на туристические агентства, в России сейчас наблюдается рост продаж авиабилетов в Европу благодаря значительному снижению их стоимости. Если еще пару лет назад билеты по маршруту Москва – Стамбул – Париж или Москва – Стамбул – Рим стоили 100–120 тысяч рублей (примерно 1030–1240 евро), то сейчас из Еревана можно долететь за 20–30 тысяч рублей (около 205–310 евро).