В ЕС массово едут гибридные туристы из РФ: авиабилеты стоят смешные деньги, с визами тоже проблем нет
Как сообщают СМИ РФ, дешевле всего улететь в Евросоюз гражданам России теперь можно из Еревана, Тбилиси и Кутаиси, этой возможностью пользуются многие россияне, добираясь в соседние страны на автомобилях. В этом случае билеты, например, в Париж и обратно обойдутся всего в 15 тысяч рублей (около 155 евро).
По информации СМИ РФ, которые ссылаются на туристические агентства, в России сейчас наблюдается рост продаж авиабилетов в Европу благодаря значительному снижению их стоимости. Если еще пару лет назад билеты по маршруту Москва – Стамбул – Париж или Москва – Стамбул – Рим стоили 100–120 тысяч рублей (примерно 1030–1240 евро), то сейчас из Еревана можно долететь за 20–30 тысяч рублей (около 205–310 евро).
Кроме того, турагентства подчеркнули, что вероятность отказа в выдаче виз россиянам в некоторых европейских странах не превышает 5–6 %. Для получения визы необходимо предоставить полный пакет документов: готовые авиабилеты, забронированные гостиницы, банковские счета и подтверждение высокого дохода. По сообщению российских СМИ, визы гражданам РФ охотно выдают такие страны, как Италия, Франция, Греция, Испания и Венгрия.
