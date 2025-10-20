Несмотря на все запреты, россияне намерены массово отпраздновать Рождество в Европе

По данным Российского союза туриндустрии, общее количество международных поездок россиян в январе–августе увеличилось на 21%, тогда как спрос на европейские направления у туроператоров вырос на 30%. Наибольшей популярностью пользуются Италия, Франция и альпийские курорты, спрос на которые за год вырос в два раза.