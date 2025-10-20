Несмотря на все запреты, россияне намерены массово отпраздновать Рождество в Европе
Спрос российских туристов на новогодние поездки в Европу вырос на 41% по сравнению с прошлым годом. Как сообщают СМИ РФ, рост интереса к европейским направлениям значительно опережает общую динамику выездного туризма.
По данным Российского союза туриндустрии, общее количество международных поездок россиян в январе–августе увеличилось на 21%, тогда как спрос на европейские направления у туроператоров вырос на 30%. Наибольшей популярностью пользуются Италия, Франция и альпийские курорты, спрос на которые за год вырос в два раза.
Эксперты обращают внимание на рост числа авиамаршрутов в европейские города из постсоветских стран, что упростило планирование поездок для россиян. Варианты бюджетных перелетов стали предлагать и турецкие лоукостеры.
Существенную роль играет и укрепление курса рубля, что приводит к снижению стоимости поездок. Средняя цена забронированного на новогодние праздники номера в отели в Италии составляет 11,8 тыс. руб. за ночь (124 евро), что на 14% меньше, чем год назад.
Позитивная динамика также связана с реализацией отложенного спроса — начали активнее путешествовать люди, которые долгое время откладывали поездки за рубеж. При этом сдерживающим фактором остаются сложности с оформлением виз. Главными препятствиями являются длинные сроки рассмотрения заявлений.
Как ранее писал Otkrito.lv, Еврокомиссия при подготовке очередного пакета санкций против России обсуждала возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз россиянам.