Россиянам хотят еще больше усложнить въезд в Европейский союз

В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие Соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. После этого размер визового сбора вырос с 35 до 80 евро, от россиян стали требовать дополнительные документы при подаче заявлений на шенгенские визы, а срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней (и может быть продлен до 45 дней). Кроме того, несколько стран Шенгенского соглашения с 2022 года не выдают туристические визы заявителям из России. Среди них - Латвия.