США резко ужесточили правила выдачи виз. Кого коснутся новшества?
Власти США ужесточили правила выдачи неиммиграционных виз, включая туристические визы B1/B2. Как сообщает "Медуза", заявление об этом опубликовано на сайте Госдепартамента.
Согласно правилам, подать документы на такие типы виз можно в дипломатические представительства США только в стране гражданства или постоянного проживания. Для граждан стран, в которых американские посольства и консульства не выдают визы, определен список городов в других государствах, где можно подать документы.
Так, россияне могут подавать заявления только в американских посольствах в Варшаве или Астане, граждане Беларуси — в Вильнюсе и Варшаве, граждане Украины — в Кракове и Варшаве. В других странах заявления принимать больше не будут.
Записи на уже запланированные собеседования, как правило, остаются в силе, говорится в сообщении. Госдеп также предупредил о более длительных сроках ожидания интервью для получения визы.
Исключения из этих правил сделали для виз типа A, G, C-2, C-3, а также для дипломатических виз. «Редкие исключения также могут быть сделаны в гуманитарных или медицинских случаях, а также по внешнеполитическим причинам», — заявили в Госдепартаменте США. Посольство США в Москве не принимает документы на визы с мая 2021 года.
Гражданам Латвии виза для обычной поездки в США не требуется, но нужно получить разрешение на въезд в электронном виде. Недавно стоимость этой услуги, как писал Otkrito.lv, выросла вдвое.