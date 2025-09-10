США резко ужесточили правила выдачи виз. Кого коснутся новшества?

Исключения из этих правил сделали для виз типа A, G, C-2, C-3, а также для дипломатических виз. «Редкие исключения также могут быть сделаны в гуманитарных или медицинских случаях, а также по внешнеполитическим причинам», — заявили в Госдепартаменте США. Посольство США в Москве не принимает документы на визы с мая 2021 года.