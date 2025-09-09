Въезд в США для граждан Латвии скоро подорожает в два раза
Американские власти поднимают стоимость электронного разрешения на въезд. С конца сентября плата почти удвоится.
Граждане 41 страны, включая Латвию, вместо получения виз перед поездкой в США должны подавать заявку в Электронную систему авторизации поездок (Electronic System for Travel Authorization - ESTA) для визитов сроком до 90 дней.
С 30 сентября 2025 года стоимость ESTA увеличится с 21 доллара (18 евро) до 40 долларов (34 евро).
ESTA требуется для въезда в США по программе безвизового въезда (Visa Waver Program) и действует два года. Она необходима гражданам стран ЕС, а также Великобритании. Эти путешественники могут находиться в США до 90 дней по делам или с туристической целью без визы, если у них оформлена ESTA.
Структура платы состоит из 10 долларов (8,50 евро) за обработку заявки и дополнительных 30 долларов (25,60 евро) после ее одобрения. Из этой суммы 17 долларов (14,50 евро) направляются на продвижение туризма, а 13 долларов (11 евро) поступают в общий фонд Казначейства США. В случае отказа заявитель оплачивает только 10 долларов за обработку.