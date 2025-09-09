Въезд в США для граждан Латвии скоро подорожает в два раза

ESTA требуется для въезда в США по программе безвизового въезда (Visa Waver Program) и действует два года. Она необходима гражданам стран ЕС, а также Великобритании. Эти путешественники могут находиться в США до 90 дней по делам или с туристической целью без визы, если у них оформлена ESTA.