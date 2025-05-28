Власти США перестали выдавать студенческие визы

В указе предполагается, что приостановка может быть временной: посольствам предписано ожидать новых инструкций в ближайшие дни, хотя в американских дипломатических представительствах уже скопилось много необработанных заявлений на визы. Пресс-секретарь Госдепартамента Тэми Брус напрямую не прокомментировала указ Рубио, но заявила, что «мы очень серьезно относимся к процессу проверки людей, прибывающих в нашу страну».