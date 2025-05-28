Власти США перестали выдавать студенческие визы
Государственный секретарь США Марко Рубио распорядился приостановить оформление студенческих виз, пока администрация президента Дональда Трампа усиливает проверку заявителей в социальных сетях.
Этот новый шаг против иностранных студентов, являющихся важным источником доходов для американских университетов, был предпринят после того, как Рубио аннулировал сотни виз, а администрация Трампа запретила Гарвардскому университету принимать иностранных граждан в качестве студентов.
Подписанный Рубио указ, с которым ознакомилось агентство AFP, требует от посольств и консульств «воздерживаться от оформления дополнительных студенческих или обменных виз (...) до выпуска дальнейших указаний». В документе говорится, что Госдепартамент «планирует ввести расширенную проверку социальных сетей для всех подобных заявлений».
В указе предполагается, что приостановка может быть временной: посольствам предписано ожидать новых инструкций в ближайшие дни, хотя в американских дипломатических представительствах уже скопилось много необработанных заявлений на визы. Пресс-секретарь Госдепартамента Тэми Брус напрямую не прокомментировала указ Рубио, но заявила, что «мы очень серьезно относимся к процессу проверки людей, прибывающих в нашу страну».
«Цель, сформулированная президентом и госсекретарем Рубио, — обеспечить, чтобы находящиеся здесь люди понимали, что такое закон, и не имели преступных намерений», — сказала Брус.
На прошлой неделе Рубио заявил в Сенате, что аннулировал тысячи виз с начала президентства Трампа 20 января. Он воспользовался законом, позволяющим госсекретарю выдворять иностранцев за действия, противоречащие внешнеполитическим интересам США. Наиболее заметной целью стали студенты, участвующие в мероприятиях, связанных с ситуацией в секторе Газа. Представители администрации Трампа обвинили этих студентов в антисемитизме.
В последнее время иностранцам иметь дела с США становится все труднее. Из Америки уже начали высылать мигрантов по программе "самодепортации". Тем же, кто депортироваться не желают, выписывают невероятных размеров штрафы.