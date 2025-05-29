Даугавпилс с размахом начинает отмечать свое 750-летие. Программа праздника

Хотя во времена смены власти и оккупации официальное название праздника менялось (например, Праздник песни латгальской молодежи, Праздник песни Латгальского края, Краевой праздник песни в Даугавпилсе), суть его оставалась прежней. Исторические источники свидетельствуют, что до Второй мировой войны состоялось пять латгальских праздников песни: в 1925, 1929, 1935, 1936 и 1940 годах. 15 и 16 июня 1940 года в Даугавпилсе на эстраде в Стропах состоялся Пятый праздник песни Латгалии — последний перед потерей независимости Латвии. Один праздник прошел также в 1943 году, во время нацистской оккупации, и один — в 1959 году при советской власти.