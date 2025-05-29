Даугавпилс с размахом начинает отмечать свое 750-летие. Программа праздника
Второй по величине город Латвии - Даугавпилс - с 29 мая по 1 июня празднует свое 750-летие. Программа праздничных мероприятий очень насыщенная, и в ней найдется много интересного для всех — детей, молодежи и пожилых людей. Otkrito.lv знакомит читателей с программой юбилея, кульминацией которой станет грандиозный концерт Латгальского Праздника песни на обновленной эстраде в Стропах.
Четыре дня — концерты, поздравления и атмосфера праздника
На протяжении четырех дней город будет наполнен музыкой, радостью и праздничным настроением. Гости всех возрастов смогут погрузиться в захватывающие приключения на аттракционах Парка семейного отдыха. Гурманы оценят праздничные угощения в кафе парка. В поисках традиционных, современных, красивых, практичных или необычных подарков стоит заглянуть на Праздничную ярмарку на улице Ригас.
На праздничных концертах в парке Дубровина и сквере Андрея Пумпура жителей и гостей города порадуют солисты, музыканты, группы и творческие коллективы из Даугавпилса и Аугшдаугавского края. Будет работать «Туристическая улица». В «Городке образования» школы Даугавпилса предложат познакомиться с широкими образовательными возможностями и поучаствовать в творческих активностях. Завершатся торжества юбилейным концертом Латгальского Праздника песни на обновленной эстраде в Стропах, который соберет тысячи певцов, танцоров и музыкантов со всей Латвии.
Код совместного пения в Стропах
Особое событие, посвященное 750-летию Даугавпилса, — это Латгальский Праздник песни, приуроченный к столетию традиции совместного пения в Латгалии. После десятилетнего перерыва 1 июня на эстраде в Стропах снова состоится большой концерт Латгальского Праздника песни.
Хотя во времена смены власти и оккупации официальное название праздника менялось (например, Праздник песни латгальской молодежи, Праздник песни Латгальского края, Краевой праздник песни в Даугавпилсе), суть его оставалась прежней. Исторические источники свидетельствуют, что до Второй мировой войны состоялось пять латгальских праздников песни: в 1925, 1929, 1935, 1936 и 1940 годах. 15 и 16 июня 1940 года в Даугавпилсе на эстраде в Стропах состоялся Пятый праздник песни Латгалии — последний перед потерей независимости Латвии. Один праздник прошел также в 1943 году, во время нацистской оккупации, и один — в 1959 году при советской власти.
В конце 1980-х и начале 1990-х годов Латгальский Праздник песни получил новое идейное звучание как символ национальной и региональной идентичности. Уже в конце мая 1990 года, вскоре после принятия Декларации о независимости, в Даугавпилсе снова состоялся праздник. С тех пор он проходил в Резекне, Даугавпилсе и других крупных городах Латгалии, а с 2005 года регулярно проводится в Даугавпилсе.
Большой концерт Латгальского Праздника песни на эстраде в Стропах — 1 июня
Латгальский Праздник песни — это не просто музыкальное событие. Песня стала кодом Латгалии, несущим в себе и память о прошлом, и надежду на будущее. Было решено проводить этот праздник каждые пять лет, однако в 2020 году из-за пандемии он не состоялся. В этом году кульминацией торжеств станет 1 июня — более 3600 участников: певцов, танцоров, духовых оркестров и ансамблей аккордеонистов выступят на обновленной эстраде в Стропах в рамках большого концерта под названием «Дай мне силу!».
Режиссер концерта Сандра Осите говорит: «У песни в Латгалии всегда была особая сила, и мы постарались вплести ее в ткань этого праздника, чтобы передать дальше через музыку, танец и слово. Очень надеемся, что вдохновение и латгальский код, который внесет каждый участник, придадут всем присутствующим силы жить, творить и глубже осознать значение Латгалии и Даугавпилса в укреплении латвийской идентичности».
Главные праздничные мероприятия
Праздничная программа в Даугавпилсе будет насыщенной и разнообразной. Открытие праздника состоится уже в четверг, 29 мая, во дворе Музея Ротко в Даугавпилсской крепости — концертное представление «Такова жизнь…» задаст тон торжествам.
В пятницу, 30 мая, параллельно мероприятиям в крепости, праздник охватит и центр города: здесь откроются уличные кафе, детские аттракционы, праздничная ярмарка и другие активности. Начнут работать три сцены с насыщенной концертной программой как от местных коллективов, так и от приглашенных артистов.
Главная сцена на площади Единства зазвучит с 19:00 — публику порадуют яркие и мощные выступления групп Auļi, Latgalīšu reps, ABBORN – ABBA Classic Show и RICO SANCHEZ – Best Of The Gipsy Kings.
Кульминацией праздника станет суббота, 31 мая. В этот день пройдут масштабные концерты, развлекательные мероприятия и долгожданное праздничное шествие, в котором примут участие как местные жители, так и гости города. Кроме того, состоится показ латгальских народных костюмов, концерт латгальской народной песни и танца во дворе школы Saules skola, а завершит день праздничный салют. Вечером на сцене на площади Единства выступят группы SUDDEN LIGHT и Bi-2.
В воскресенье, 1 июня, праздничную эстафету примут молодежь и спортсмены: на площади Единства пройдут спортивные мероприятия для профессионалов, любителей и всех желающих. А в 17:00 на эстраде в Стропах начнется большой концерт Латгальского Праздника песни, где прозвучат как традиционные латгальские народные песни, так и современные композиции.
Статья подготовлена в сотрудничестве с