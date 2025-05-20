Гудбай, Америка! Из США выдворили первых мигрантов по программе "самодепортации"
В Гондурас и Колумбию прибыл первый чартерный самолет с 64 гражданами этих стран, добровольно покинувшими США по программе самодепортации (self-deport), объявленной администрацией Дональда Трампа.
Как сообщается в пресс-релизе министерства внутренней безопасности США, нелегальные мигранты сами зарегистрировались в новом приложении CBP Home. Для них организовали чартерный рейс из Хьюстона с двумя остановками. Они получили бесплатный проезд, выплату в 1000 долларов и возможность возвратиться обратно в США на законных основаниях.
Как сообщает DW, власти Гондураса, куда вернулись 38 человек, дополнительно выделили им по 100 долларов и выдали талоны на питание, а также пообещали помочь с трудоустройством. 26 вернувшимся в Колумбию власти этой страны "предоставили социальные услуги", сообщили в МВБ США.
Глава МВБ Кристи Ноэм призвала остающихся в США нелегальных мигрантов последовать этому примеру, иначе их "оштрафуют, арестуют, депортируют и никогда не разрешат вернуться".
Как мы недавно писали, одна европейская страна придумала неожиданный способ избавиться от мигрантов. Только этот способ оказался дороговат.