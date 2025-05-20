Гудбай, Америка! Из США выдворили первых мигрантов по программе "самодепортации"

Как сообщается в пресс-релизе министерства внутренней безопасности США, нелегальные мигранты сами зарегистрировались в новом приложении CBP Home. Для них организовали чартерный рейс из Хьюстона с двумя остановками. Они получили бесплатный проезд, выплату в 1000 долларов и возможность возвратиться обратно в США на законных основаниях.