Европейская страна придумала неожиданный способ избавиться от мигрантов. Но он не всем понравится
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна собирается увеличить сумму помощи мигрантам за возвращение домой с 900 до 32 000 евро.
"Абсолютно необходимо установить контроль над миграцией", - сказал Кристерссон в интервью Euronews. По словам премьер-министра Швеции, увеличение финансового стимула для выезда из страны может помочь решить некоторые проблемы с мигрантами. Сейчас вознаграждение составляет 900 евро на одного взрослого.
Кристерссон поделился в разговоре с журналистами, что нынешний финансовый стимул не дал ожидаемого результата. В 2023 году было одобрено только одно из 70 заявлений. Поэтому правительство Швеции хочет увеличить финансовый стимул на 3400% уже с 1 января 2026 года.
"Мы в основном копируем датскую модель и значительно увеличиваем эту сумму, чтобы облегчить жизнь тем, кто осознает, что предпочитает вернуться в свою страну, а также по разным причинам не чувствует, что может построить полноценную жизнь в Швеции", - подчеркнул Кристерссон.
Премьер-министр Швеции отметил, что этот метод может понравиться далеко не всем жителям страны. "Я не думаю, что этот метод будет эффективным для многих людей, но мы имеем проблему с интеграцией, и если люди, которые имеют законное право оставаться в Швеции, но в основном не интегрируются, не ценят шведский образ жизни, то по крайней мере они задумаются о возвращении в свою страну происхождения", - добавил Кристерссон.