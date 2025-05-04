Европейская страна придумала неожиданный способ избавиться от мигрантов. Но он не всем понравится

Премьер-министр Швеции отметил, что этот метод может понравиться далеко не всем жителям страны. "Я не думаю, что этот метод будет эффективным для многих людей, но мы имеем проблему с интеграцией, и если люди, которые имеют законное право оставаться в Швеции, но в основном не интегрируются, не ценят шведский образ жизни, то по крайней мере они задумаются о возвращении в свою страну происхождения", - добавил Кристерссон.