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Мигранты или беженцы? Создан список стран, граждане которых не смогут просить убежища в Латвии
Европейская комиссия представила список из семи безопасных стран. По мнению Брюсселя, жителям этих государств ничего не угрожает, поэтому они не могут просить убежища в ЕС.
Список позволит государствам-членам ЕС ускорить процесс рассмотрения заявок на убежище и возвращения мигрантов в страны, которые вошли в этот список.
В список безопасных стран вошли Бангладеш, Колумбия, Косово, Египет, Индия, Марокко и Тунис. В Еврокомиссии отметили, что у некоторых стран ЕС уже есть подобные списки на национальном уровне.
По словам еврокомиссара по вопросам миграции Магнуса Бруннера, такой шаг позволит ускорить процесс принятия решений по заявкам на убежище и возвращения мигрантов.
Заявки на убежище в ЕС от граждан безопасных стран можно будет отклонять. Тем не менее каждый запрос будет рассмотрен индивидуально.