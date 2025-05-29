Вот это цены! Меню из ресторана 1970-х годов вызвало настоящий шок
Меню китайского ресторана в Лондоне, обнаруженное среди вещей отца одного мужчины, вызвало настоящий ажиотаж в сети благодаря удивительно низким ценам.
Предполагается, что меню датируется концом 1970-х — началом 1980-х годов, когда отец мужчины жил в Лондоне. Фотография раритетного меню была размещена на Reddit и поразила пользователей: цены настолько низкие, что сегодня за них не купишь даже чашку кофе. Согласно снимку меню, ужин на двоих — включая утку по-пекински, жареную курицу, свинину, креветки, жареный рис и креветочные чипсы — стоил всего 1,25 фунта, сообщает Mail Online. Ресторан, носивший название On Lok, находился в районе Лейтон на северо-востоке Лондона и недавно закрылся, работав под другим именем.
Порция картошки фри, указанная в разделе «овощи», стоила около 5 пенсов. Эта находка вызвала волну ностальгии среди любителей ресторанной еды. Один из комментаторов заметил, что заказ всех блюд из меню обошелся бы менее чем в 20 фунтов (24 евро). Оригинальный пост на Reddit гласил: «Нашел старое меню китайской еды за шкафом. Сейчас бы не отказался от сета за 50 пенсов». Меню включало супы по 18 пенсов, лапшу за 15, карри от 20 и такие фирменные блюда, как говядина в устричном соусе, всего за 30 пенсов.
Пользователи соцсетей живо отреагировали на находку. Один написал: «Вы уже сообщили об этой редкости в Британскую библиотеку?». Другой добавил: «Цены, о боже!». А третий заметил: «Почему все игнорируют омара в меню? Когда вы в последний раз видели омара в ближайшем китайском заведении? Я — никогда».