Вот это цены! Меню из ресторана 1970-х годов вызвало настоящий шок

Порция картошки фри, указанная в разделе «овощи», стоила около 5 пенсов. Эта находка вызвала волну ностальгии среди любителей ресторанной еды. Один из комментаторов заметил, что заказ всех блюд из меню обошелся бы менее чем в 20 фунтов (24 евро). Оригинальный пост на Reddit гласил: «Нашел старое меню китайской еды за шкафом. Сейчас бы не отказался от сета за 50 пенсов». Меню включало супы по 18 пенсов, лапшу за 15, карри от 20 и такие фирменные блюда, как говядина в устричном соусе, всего за 30 пенсов.