ФОТО: двухъярусные сиденья в самолетах - люди усмехаются, но, похоже, это будущее путешествий
На этой неделе мир потрясла новость о том, что некоторые бюджетные авиакомпании собираются ввести стоячие сиденья — такие, на которых можно лишь прислониться, но не полностью сесть. Но это еще не все!
С 2026 года европейские бюджетные авиакомпании могут ввести радикальное новшество — перевозку пассажиров стоя (а точнее - полусидя). Однако, если вы думали, что это самое странное, что может появиться в авиации, то компания Airbus, крупнейший в Европе аэрокосмический и оборонный концерн, выпускающий гражданские самолеты, предложила еще более экстравагантную идею — двухъярусные сиденья в самолетах!
Как это работает?
Один ряд кресел расположен на приподнятой платформе, другой — ниже, на обычном уровне, и так далее чередой. Это значит, что пассажиры верхнего яруса смогут забыть о вечной дилемме — откидывать ли спинку кресла, ведь за ними не будет никого, кто мог бы пожаловаться. А пассажиры нижнего яруса получат больше места для ног и даже смогут слегка вытянуть их под сиденье впередистоящего пассажира — что в обычных рейсах практически невозможно. Тем не менее, есть и опасения: голова пассажира на нижнем уровне будет находиться прямо под спинкой кресла того, кто сидит выше, что может вызывать клаустрофобию.
Есть одна проблема!
Социальные сети тоже не остались равнодушными. Один из самых популярных комментариев звучал так: «Последнее, чего я хочу в самолете, — это оказаться в зоне пердежа!»
Идея двухъярусных сидений принадлежит испанскому стартапу Chaise Longue и его основателю и генеральному директору Алехандро Висенте, который сотрудничает с Airbus для развития этой концепции. Он заявил:
«После четырех лет работы над улучшением пассажирского опыта я рад объявить о начале новой эры в коммерческой авиации».
Интересно, что новый дизайн предусматривает отказ от верхних багажных полок, чтобы использовать всю высоту салона. При этом пассажиры смогут сами выбирать, на каком ярусе хотят сидеть — верхнем или нижнем. Хотя нижний ярус дает больше пространства для ног, там будет меньше возможности откинуть спинку кресла. А на верхнем — наоборот: больше места для отдыха, но меньше — для ног.
На замечание о «зоне пердежа» Алехандро Висенте ответил просто:
«Газы обычно не проходят сквозь твердые материалы, такие как обивка сидений и пластиковые корпуса».
Пока не ясно, когда именно эта инновация появится в самолетах, однако интерес к ней проявили даже такие авиакомпании, как Emirates.
Станет ли двухъярусная компоновка нормой будущего или так и останется концепцией — покажет время. Но одно ясно уже сейчас: полеты никогда больше не будут прежними!