ФОТО: двухъярусные сиденья в самолетах - люди усмехаются, но, похоже, это будущее путешествий

Один ряд кресел расположен на приподнятой платформе, другой — ниже, на обычном уровне, и так далее чередой. Это значит, что пассажиры верхнего яруса смогут забыть о вечной дилемме — откидывать ли спинку кресла, ведь за ними не будет никого, кто мог бы пожаловаться. А пассажиры нижнего яруса получат больше места для ног и даже смогут слегка вытянуть их под сиденье впередистоящего пассажира — что в обычных рейсах практически невозможно. Тем не менее, есть и опасения: голова пассажира на нижнем уровне будет находиться прямо под спинкой кресла того, кто сидит выше, что может вызывать клаустрофобию.