Новый уровень унижения пассажиров? Жадность лоукостеров может привести к тому, что люди будут летать практически стоя
С 2026 года европейские бюджетные авиакомпании могут ввести радикальное новшество — перевозку пассажиров стоя (а точнее - полусидя). Сообщения об этом всполошили интернет после появления концепта новых "сидений" в соцсетях.
Идея принадлежит итальянской компании Aviointeriors, которая презентовала вертикальные кресла Skyrider 2.0 еще в 2018 году на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге. Согласно задумке, такие «сиденья» снабжены минималистичными подлокотниками и ремнями безопасности, но фактически пассажир будет проводить полет в полустоячем положении, напоминающем езду на велосипеде. Главный бонус — до 20% увеличения вместимости салона. Главный минус — человеческое удобство и достоинство.
Авиакомпании считают, что эта инновационная установка сделает авиаперелеты более бюджетными, особенно для коротких полетов продолжительностью менее двух часов, однако ни одна авиакомпания пока официально не подтвердила, что внедрит это решение. В то же время эксперты рынка указывают: для лоукостеров, борющихся за каждый квадратный сантиметр и каждое евро, такой шаг может быть соблазнительным. Представители Aviointeriors отказались комментировать запрос журналистов.
Тем временем в соцсетях поднялась волна негодования. Пользователи возмущены перспективой летать в условиях, которые сравнивают с транспортировкой скота. «Это жалко. Относитесь к людям как к людям», — пишут комментаторы. «Скоро они привяжут тебя к крылу кислородной маской» и «Пожалуйста, никогда не покупайте эти билеты, когда они появятся, не поддерживайте это!» — такие реакции уже стали вирусными. Skyrider 2.0 позиционируется производителем как «новый рубеж недорогих билетов и пассажирского опыта», однако для многих это скорее новый уровень комфорта — отрицательный. При этом регулирующие органы пока не дали официальной оценки безопасности такого формата перелетов.
Если инициатива получит одобрение и поддержку авиакомпаний, с 2026 года небо может перестать быть удобным — оно станет ареной для испытаний человеческой выносливости.