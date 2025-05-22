Новый уровень унижения пассажиров? Жадность лоукостеров может привести к тому, что люди будут летать практически стоя

Тем временем в соцсетях поднялась волна негодования. Пользователи возмущены перспективой летать в условиях, которые сравнивают с транспортировкой скота. «Это жалко. Относитесь к людям как к людям», — пишут комментаторы. «Скоро они привяжут тебя к крылу кислородной маской» и «Пожалуйста, никогда не покупайте эти билеты, когда они появятся, не поддерживайте это!» — такие реакции уже стали вирусными. Skyrider 2.0 позиционируется производителем как «новый рубеж недорогих билетов и пассажирского опыта», однако для многих это скорее новый уровень комфорта — отрицательный. При этом регулирующие органы пока не дали официальной оценки безопасности такого формата перелетов.