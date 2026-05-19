Кармический разворот: жизнь 4 знаков зодиака резко изменится до октября 2026 года
Ретроградный Плутон принесет перемены четырем знакам зодиака, которые давно ждали изменений, — и это будет происходить вплоть до октября 2026 года.
Этим знакам зодиака, возможно, придется отказаться от того, что больше не работает, чтобы освободить пространство для исцеления и роста. Но именно это станет их большим шансом улучшить свою жизнь, пишет YourTango.
Козерог
Хотя финансовые перемены обычно не происходят за одну ночь, Козерог, вы можете стать исключением. Во время ретроградного Плутона вас ждут огромные изменения в общей финансовой картине.
В этот период особенно важно внимательно следить за бюджетом. Контролируйте доходы и расходы, потому что сейчас происходит полная метаморфоза ваших личных ресурсов, которая требует избавления от всего лишнего. Это касается и вашего отношения к деньгам, которое часто формируется еще в детстве.
Сейчас, когда все стремительно меняется, важно заняться внутренней работой над собой, чтобы привлечь в жизнь больше изобилия. Будь то отказ от подработки, которая высасывает силы, или прекращение общения с токсичным человеком — избавление от всего лишнего станет главным способом улучшить свою жизнь.
Водолей
Поскольку Плутон ретрограден именно в вашем знаке, Водолей, никто не ощущает эту энергию сильнее вас. Вы делаете огромные шаги к своей лучшей версии жизни. Если в вашей жизни есть что-то или кто-то, кто давно задержался, ждите, что к октябрю это уйдет из вашей жизни.
Ретроградный Плутон ясно покажет, какие люди мешают вам двигаться вперед и удерживают вас в негативной энергии. Сначала это может быть непросто, но, избавившись от истощающих связей, вы станете гораздо увереннее и привлекательнее для окружающих.
Близнецы
В последнее время жизнь могла казаться скучной, Близнецы, но скоро все резко изменится. Уран впервые за 84 года находится в вашем знаке, а эта новаторская и немного бунтарская энергия будет держать вас в тонусе следующие семь лет. А теперь, когда Плутон стал ретроградным, перед вами начнут открываться глобальные возможности.
Возможно, вы неожиданно станете популярны или огромное количество людей окажется очаровано вами. Все, что вы сейчас говорите и делаете, приобретает особое значение. И хотя сначала происходящее может казаться слишком стремительным, очень быстро станет ясно: именно таких перемен вы и ждали. Жизнь наконец начинает меняться к лучшему.
Рак
Вы давно надеялись изменить способ заработка, Рак. И энергия ретроградного Плутона наконец принесет именно те перемены, которых вы ждали, особенно в сфере пассивного дохода. Благодаря новым технологиям и искусственному интеллекту ваш способ зарабатывать деньги может измениться навсегда.
Хотя зависимость от технологий не всегда звучит привлекательно, в данном случае использование новых возможностей позволит вам работать умнее, а не тяжелее. Продолжая качественно выполнять свою работу, вы сможете значительно увеличить пассивный доход.
Поэтому, если вы давно мечтали о финансовых изменениях, действуйте стратегически и внимательно распределяйте свою энергию. Отказавшись от лишнего и упростив повседневную рутину, вы сможете добиться финансового успеха уже до октября 2026 года.