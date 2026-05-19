Голос, от которого замирает зал: израильская певица Ясмин Леви выступит в Юрмале
3 августа в 20:00 в концертном зале «Дзинтари» состоится единственный в странах Балтии концерт всемирно известной певицы Ясмин Леви (Yasmin Levy). Это эксклюзивное выступление станет особым событием для всех ценителей проникновенной и страстной музыки. Голос Ясмин Леви – это магия, соединяющая эпохи и культуры, напоминающая о том, что искусство способно преодолевать любые границы.
Ясмин Леви - талантливая вокалистка, прославившаяся как интерпретацией старинных сефардских мелодий, так и авторскими произведениями на испанском языке. Она является одной из самых ярких представительниц современной world music сцены. В своем творчестве использует элементы андалузского фламенко в сопровождении этнических и современных музыкальных инструментов. Первый же альбом Леви Romance & Yasmin, выпущенный в 2005 году, был отмечен премией ВВС в номинации «Лучший дебют». Артистка покорила сцены Карнеги-Холла и Сиднейской Оперы, получила награду ISC за композицию «Me Voy» и премию Edison Award. С 2008 года она является Послом доброй воли организации Children of Peace.
Творчество Леви - это синтез средневековой музыкальной традиции сефардов, ритмов фламенко и турецкого фольклора. Ее бархатный, глубокий голос - истинное музыкальное потрясение, а яркая эмоциональная манера исполнения покорила публику по всему миру. Концерты Ясмин Леви всегда становятся больше, чем музыка. Это искренний диалог со зрителем, атмосфера чувственности и силы, тонкое переплетение культур и традиций. Каждое выступление артистки превращается в незабываемое переживание, наполненное страстью, драматизмом и утонченной лирикой.
Возрождение истории с помощью музыки – так определяет свое призвание Леви, дочь выдающегося композитора, кантора и исследователя Ицхака Леви (Yitzhak Levy), внесшего неоценимый вклад в изучение музыкального фольклора испанских евреев. Семья Леви по праву считается легендой в мире этномузыкологии. Ицхак Леви лично собрал бесценную коллекцию сефардских песен во время экспедиций по Балканам, Турции и Северной Африке, позже изданную в 14 томах.
3 августа у публики стран Балтии будет уникальная возможность услышать любимые композиции и новые произведения самобытной талантливой певицы Ясмин Леви в живом исполнении на одной из самых красивых летних концертных площадок региона.