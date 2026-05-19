Голос, от которого замирает зал: израильская певица Ясмин Леви выступит в Юрмале

Ясмин Леви - талантливая вокалистка, прославившаяся как интерпретацией старинных сефардских мелодий, так и авторскими произведениями на испанском языке. Она является одной из самых ярких представительниц современной world music сцены. В своем творчестве использует элементы андалузского фламенко в сопровождении этнических и современных музыкальных инструментов. Первый же альбом Леви Romance & Yasmin, выпущенный в 2005 году, был отмечен премией ВВС в номинации «Лучший дебют». Артистка покорила сцены Карнеги-Холла и Сиднейской Оперы, получила награду ISC за композицию «Me Voy» и премию Edison Award. С 2008 года она является Послом доброй воли организации Children of Peace.