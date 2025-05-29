ЧП в Дзинтари: со смотровой вышки упал мужчина и погиб

Она просить обратить внимание на то, что в последнее время на этой вышке часто собираются подростки - приносят колонки, громко слушают музыку, иногда употребляют алкоголь и громко кричат с верхней площадки. "Это вызывает беспокойство как за их безопасность, так и за обстановку в парке, особенно учитывая, что это детская зона. Надеюсь, на это обратят внимание соответствующие службы - возможно, стоит усилить контроль или рассмотреть вопрос безопасности этой конструкции", - рассуждает обеспокоенная юрмалчанка.