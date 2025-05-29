ЧП в Дзинтари: со смотровой вышки упал мужчина и погиб
В редакцию Otkrito.lv обратилась очевидица последствий трагического случая в Юрмале, в парке Дзинтари. Там с вышки упал мужчина (возможно, подросток) и погиб.
Жительница Юрмалы написала: "Сегодня стала свидетелем последствий ЧП в парке Дзинтари - по словам очевидца, подросток спрыгнул с башни. Я пришла уже после случившегося, когда на месте работала скорая помощь и реанимация".
Она просить обратить внимание на то, что в последнее время на этой вышке часто собираются подростки - приносят колонки, громко слушают музыку, иногда употребляют алкоголь и громко кричат с верхней площадки. "Это вызывает беспокойство как за их безопасность, так и за обстановку в парке, особенно учитывая, что это детская зона. Надеюсь, на это обратят внимание соответствующие службы - возможно, стоит усилить контроль или рассмотреть вопрос безопасности этой конструкции", - рассуждает обеспокоенная юрмалчанка.
Порталу Delfi в полиции подтвердили, что в Юрмале действительно погиб мужчина, упавший со смотровой вышки. По данному факту начат уголовный процесс, однако на данный момент ничто не свидетельствует о том, что против него могло быть совершено преступление.
В середине мая 2010 года в Дзинтарском лесопарке была открыта смотровая башня. Смотровая площадка башни расположена на высоте 33,5 метров. Башня имеет 12 балкончиков. Башня открыта для всех бесплатно в рабочие часы лесопарка.