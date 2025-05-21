Живущие в США мигранты начали получать штрафы за незаконный въезд. Суммы поражают воображение
Власти США с подачи президента Дональда Трампа начала рассылать штрафы нелегально прибывшим в Америку.
"Венди Ортис была ошеломлена, узнав, что власти США по делам иммиграции оштрафовали ее за незаконное пребывание в стране, — но настоящим шоком для нее стала сумма: 1,8 миллиона долларов", - сообщает Reuters.
Ортис зарабатывает 13 долларов в час на мясоперерабатывающем заводе в Пенсильвании. Она живет в США уже десять лет после того, как сбежала из Сальвадора, спасаясь, по ее словам, от жестокого бывшего партнера и угроз со стороны банд. Ее зарплаты едва хватает на оплату жилья и нужды шестилетнего сына с аутизмом, который является гражданином США. «Это несправедливо, — говорит она. — Где можно найти такие деньги?»
Президент США Дональд Трамп начал реализацию плана по наложению штрафов на мигрантов, не покинувших страну после окончательного решения о депортации. По словам одного из высокопоставленных чиновников администрации Трампа, пожелавшего остаться анонимным, уведомления о штрафах на общую сумму свыше 500 миллионов долларов были направлены 4500 мигрантам.
Агентство Reuters поговорило с восемью иммиграционными адвокатами из разных регионов страны, чьи клиенты получили штрафы — от нескольких тысяч долларов до максимума в 1,8 миллиона. В уведомлениях указывалось, что у получателей есть 30 дней, чтобы письменно, под присягой и с доказательствами оспорить штраф и объяснить, почему он не должен быть наложен. Такие высокие штрафы являются частью стратегии администрации Трампа, направленной на то, чтобы вынудить мигрантов покинуть США добровольно — использовав так называемый процесс «самодепортации».
План администрации предусматривает наложение штрафов в размере 998 долларов в день на тех мигрантов, кто не покинул страну после приказа о депортации. Штрафы будут применяться ретроспективно за период до пяти лет. В рамках такой схемы максимальный штраф может достигнуть 1,8 миллиона долларов. Власти также рассматривали возможность конфискации имущества мигрантов, неспособных оплатить долг.
Как мы уже сообщали, некоторые мигранты все же выбрали "самодепортацию". Первые их них уже вывезены из США на родину.