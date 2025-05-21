Живущие в США мигранты начали получать штрафы за незаконный въезд. Суммы поражают воображение

Ортис зарабатывает 13 долларов в час на мясоперерабатывающем заводе в Пенсильвании. Она живет в США уже десять лет после того, как сбежала из Сальвадора, спасаясь, по ее словам, от жестокого бывшего партнера и угроз со стороны банд. Ее зарплаты едва хватает на оплату жилья и нужды шестилетнего сына с аутизмом, который является гражданином США. «Это несправедливо, — говорит она. — Где можно найти такие деньги?»