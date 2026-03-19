Латвийцам напомнили о тихой перемене, которая уже затронула почти каждый кошелек

«Удобство, безопасность и развитие технологий привели к тому, что за последние десять лет расчеты наличными в повседневной жизни перестали быть первым выбором. Кроме того, привычки людей и их повседневная жизнь в значительной степени повлияли на то, что карточные платежи все чаще заменяются расчетами с помощью цифровых устройств. Если при себе есть телефон или умные часы, не нужны ни кошелек, ни карта. И в этом году мы увидим устойчивое укрепление этой тенденции в повседневных привычках жителей Латвии и в инфраструктуре торговцев — как в онлайн-, так и в офлайн-торговле», — говорит руководитель отдела управления денежными средствами Swedbank Валдис Вайшля.