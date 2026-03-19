Латвийцам напомнили о тихой перемене, которая уже затронула почти каждый кошелек
В прошлом году доля расчетов наличными в повседневной жизни жителей Латвии продолжила снижаться.
В местах физической торговли доля карточных расчетов в прошлом году по сравнению с 2024 годом выросла почти на пятую часть — на 16%. Из 14 платежей, которые один человек в среднем совершает за неделю, 11 оплачиваются безналично. Наряду с платежами пластиковыми картами сегодня все чаще используются расчеты с помощью цифровых устройств. Доля электронных кошельков в общем объеме всех безналичных операций в физической торговле уже достигла 77% — это 102 миллиона евро. Темпы роста их использования по сравнению с 2024 годом увеличились на 18% по числу платежей и на 23% по объему, сообщает Swedbank.
Если сравнивать карточные операции и оборот наличных у торговцев, видно, что доля внесения наличных со стороны торговцев в прошлом году составила 11% от общего объема всех операций, продолжив снижаться с 12% в 2024 году. Доля сделок в физической торговле традиционно сосредоточена в Рижском регионе и в 2025 году, по сравнению с предыдущим годом, выросла на треть — на 28%, составив половину, то есть чуть более 45 миллионов, от общего числа всех сделок в прошлом году.
«Удобство, безопасность и развитие технологий привели к тому, что за последние десять лет расчеты наличными в повседневной жизни перестали быть первым выбором. Кроме того, привычки людей и их повседневная жизнь в значительной степени повлияли на то, что карточные платежи все чаще заменяются расчетами с помощью цифровых устройств. Если при себе есть телефон или умные часы, не нужны ни кошелек, ни карта. И в этом году мы увидим устойчивое укрепление этой тенденции в повседневных привычках жителей Латвии и в инфраструктуре торговцев — как в онлайн-, так и в офлайн-торговле», — говорит руководитель отдела управления денежными средствами Swedbank Валдис Вайшля.
Интересно, что момент, когда объем платежей через электронные кошельки превысил объем карточных операций, был достигнут еще в 2023 году. С этого времени доля платежей через электронные кошельки продолжила расти, и сейчас в целом распределяется в пропорции 38% карточных расчетов и 64% электронных кошельков. По данным Банка Латвии, в прошлом году в среднем за день совершалось 2,6 миллиона электронных платежей на сумму 3,3 миллиарда евро. 60% всех платежей были совершены с помощью карт, а 36% составили клиентские переводы.
Негативной тенденцией, связанной с платежами в цифровой среде, остается онлайн-мошенничество. В прошлом году было совершено 35 тысяч мошеннических платежей на сумму 10,5 миллиона евро. Число мошеннических операций выросло вместе с увеличением объема платежей в электронной коммерции — за прошлый год на 9%, однако хорошая новость в том, что их общий объем сократился на 12%. В среднем в прошлом году ежедневно осуществлялось 19 мошеннических переводов и 77 мошеннических карточных платежей.
Хотя вместе с ростом платежей в электронной коммерции увеличивается и число мошеннических операций, в целом цифровая платежная среда становится безопаснее. Для повышения безопасности платежей с прошлого года в еврозоне для переводов была введена проверка получателя платежа — Verification of Payee, а для карточных платежей в электронной коммерции в Европейском союзе обязательно используется подтверждение 3D Secure с аутентификацией через интернет-банк. Эти решения существенно снижают риски мошенничества и способствуют созданию более безопасной среды цифровых платежей.