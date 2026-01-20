Жители Латвии рекордными темпами отказываются от наличных денег

В магазинах с использованием платежных карт в прошлом году были проведены расчеты на сумму 7,282 миллиарда евро, что на 8,3% больше, чем в 2024 году. В том числе в магазинах одежды объем расчетов составил 555,1 миллиона евро, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.