Жители Латвии рекордными темпами отказываются от наличных денег
В Латвии в прошлом году с использованием платежных карт были совершены безналичные расчеты на сумму 10,893 миллиарда евро, что на 7,7%, или на 782,321 миллиона евро, больше, чем в 2024 году, свидетельствуют опубликованные данные Банка Латвии.
В то же время в 2025 году с платежных карт было снято наличных средств на общую сумму 4,888 миллиарда евро, что на 3,4%, или на 172,202 миллиона евро, меньше по сравнению с 2024 годом.
Данные также показывают, что в декабре 2025 года безналичные расчеты с использованием выданных в Латвии платежных карт впервые за месяц превысили один миллиард евро, составив 1,009 миллиарда евро.
Кроме того, в 2025 году впервые с 2021 года объем снятия наличных средств с карт оказался ниже пяти миллиардов евро, тогда как расчеты в магазинах впервые превысили семь миллиардов евро.
В магазинах с использованием платежных карт в прошлом году были проведены расчеты на сумму 7,282 миллиарда евро, что на 8,3% больше, чем в 2024 году. В том числе в магазинах одежды объем расчетов составил 555,1 миллиона евро, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Расчеты с использованием платежных карт за легковые автомобили и другие транспортные средства в прошлом году составили 851,734 миллиона евро, что по сравнению с 2024 годом означает рост на 1,1%. В то же время расчеты за транспортные услуги составили 499,295 миллиона евро, что является снижением на 3,7%.