Все больше родителей в Латвии отбирают у своих детей наличные и выдают им банковские карты
Опрос, проведенный SEB banka, показывает, что все больше детей начинают пользоваться платежными картами еще до 10 лет, а наличные деньги постепенно утрачивают свою доминирующую роль в качестве карманных денег.
Данные опроса свидетельствуют, что у 7 из 10 детей школьного возраста есть платежная карта или возможность цифровых расчетов, позволяющая в повседневной жизни пользоваться преимуществами безналичных платежей. Еще несколько лет назад такие возможности встречались реже — в 2022 году картой расплачивались 47 процентов детей.
Данные SEB banka за 2025 год также подтверждают, что большинство родителей оформляют первую платежную карту для своих детей в возрасте от 8 до 12 лет. В этот период дети быстро осваивают цифровые решения, способны следить за остатком средств и понимать, как работают расчеты. Если еще несколько лет назад карты чаще всего получали подростки в возрасте 13–16 лет, то сейчас пользователи карт становятся все моложе.
В то же время результаты опроса показывают, что основным мотивом родителей при переходе от наличных к платежной карте являются практические соображения. 68 процентов родителей указывают, что платежная карта позволяет в любой момент быстро перевести ребенку деньги, 48 процентов подчеркивают, что безналичные деньги являются более простым и безопасным решением, а 34 процента признают, что таким образом легче контролировать расходы ребенка.
