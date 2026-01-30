Все больше родителей в Латвии отбирают у своих детей наличные и выдают им банковские карты

Данные SEB banka за 2025 год также подтверждают, что большинство родителей оформляют первую платежную карту для своих детей в возрасте от 8 до 12 лет. В этот период дети быстро осваивают цифровые решения, способны следить за остатком средств и понимать, как работают расчеты. Если еще несколько лет назад карты чаще всего получали подростки в возрасте 13–16 лет, то сейчас пользователи карт становятся все моложе.