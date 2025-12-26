Жители Латвии носят в своих кошельках мало наличных. Это из-за бедности?
Жители Латвии входят в число тех, кто ежедневно держит при себе наименьшее количество наличных денег в еврозоне. Однако причина этого вовсе не обязательно связана с уровнем доходов.
Использование монет и банкнот в Европе стабильно снижается, но остаётся широко распространённым. Во многих странах еврозоны наличные по-прежнему являются самым распространённым способом оплаты как по числу, так и по стоимости операций.
Как сообщает Euronews, по данным опроса Европейского центрального банка (ЕЦБ), по состоянию на 2024 год медианный размер наличности, которую жители еврозоны держат в кошельках, составляет €59. Этот показатель заметно различается: от €35 в Нидерландах до €82 в Люксембурге и на Кипре.
В кошельке жителя Латвии обнаружили 54 евро. Это один из самых низких показателей в еврозоне. Среднестатистический эстонец носит с собой 57 евро, литовец - 60.
Среди «Большой четвёрки» экономик ЕС самый высокий медианный объём наличных, которые ежедневно носят с собой, в Германии (€69), тогда как самый низкий — во Франции (€50). Италия ближе к нижней границе, тогда как Испания находится чуть выше медианного уровня по еврозоне.
В беседе с Euronews Business профессор Варшавского университета Якуб Гурка подчеркнул, что на использование наличных сильно влияет национальная культура.
«Страны Южной Европы, живущие в более тёплом климате и привыкшие чаще обмениваться и торговать при личных контактах, естественным образом более ориентированы на наличные, тогда как страны Севера, такие как Скандинавия, исторически быстрее переходят на электронный банкинг и безналичные платежи», - сказал он.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в ЕС вводят новые ограничения на использование наличных денег частными лицами. В соцсетях паникуют.