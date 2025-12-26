Жители Латвии носят в своих кошельках мало наличных. Это из-за бедности?

«Страны Южной Европы, живущие в более тёплом климате и привыкшие чаще обмениваться и торговать при личных контактах, естественным образом более ориентированы на наличные, тогда как страны Севера, такие как Скандинавия, исторически быстрее переходят на электронный банкинг и безналичные платежи», - сказал он.