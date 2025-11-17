В ЕС вводят новые ограничения на использование наличных денег частными лицами. В соцсетях уже паникуют

Согласно вирусной публикации, ЕС делает "покупку автомобиля за наличные" преступлением. Это заблуждение. С 2027 года покупка автомобиля за наличные не будет автоматически считаться преступлением, но это может быть незаконной сделкой в зависимости от того, у кого вы ее покупаете.