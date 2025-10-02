В Латвии стали меньше использовать банковские карты и больше - наличные

В августе 2025 года быстрыми платежами (zibmaksājumi) ежедневно пользовались 38% жителей (в феврале 2025 года — 34%). Возможностью совершать платеж, указывая только номер телефона получателя, в августе 2025 года воспользовались 22% тех, кто ежедневно применял быстрые платежи, еще 41% знали об этой функции, но пока ее не использовали. В феврале 2025 года этой опцией пользовались 19%, а знали, но не применяли — 51%.