В Латвии стали меньше использовать банковские карты и больше - наличные
Соотношение безналичных и наличных платежей в Латвии в августе 2025 года составило 74% к 26%, свидетельствуют данные осеннего выпуска 2025 года «Радара платежей» Банка Латвии. Однако доля наличных в последнее время растет.
Наличные деньги восстановили свои позиции, приблизившись к уровню августа 2023 года (27%), после того как в феврале 2025 года был зафиксирован исторически высокий удельный вес безналичных платежей (78%).
Впервые данное соотношение было измерено в феврале 2017 года и составило 58% безналичных и 42% наличных платежей. С тех пор доля безналичных расчетов постепенно росла и в последние годы стабилизировалась на уровне выше 75%.
В августе 2025 года среднее количество платежей, совершаемых одним жителем за неделю, составило 17,9 (в феврале 2025 года — 14,1, в августе 2024 года — 15,2), из них 13,3 платежа безналом и 4,6 наличными.
Данные «Радара платежей» показывают, что за полгода использование современных технологий в сфере расчетов немного снизилось. Несколько уменьшилась доля расчетов с использованием бесконтактной карты (в августе 2025 года — 58% жителей использовали ее ежедневно, в феврале 2025-го — 62%, в августе 2024-го — 67%). Снизилось и количество расчетов с помощью смартфона (в августе 2025 года — 20% ежедневно, в феврале 2025-го — 24%, в августе 2024-го — 22%). С помощью смарт-часов в феврале 2025 года расплачивались 2% жителей.
В августе 2025 года быстрыми платежами (zibmaksājumi) ежедневно пользовались 38% жителей (в феврале 2025 года — 34%). Возможностью совершать платеж, указывая только номер телефона получателя, в августе 2025 года воспользовались 22% тех, кто ежедневно применял быстрые платежи, еще 41% знали об этой функции, но пока ее не использовали. В феврале 2025 года этой опцией пользовались 19%, а знали, но не применяли — 51%.
