Еврокомиссар Валдис Домбровскис объяснил, зачем ЕС вводит новые деньги
Введение цифрового евро поможет ограничить риски и обеспечит сохранение контроля еврозоны над своей финансовой и платежной инфраструктурой, заявил сегодня комиссар Еврокомиссии по вопросам экономики Валдис Домбровскис на международной конференции, организованной Банком Эстонии.
Комиссар отметил, что технологии стремительно развиваются, меняя то, как люди живут, работают и общаются друг с другом. Это влияет и на способы расчетов, что требует адаптации. Всё больше европейцев выбирают цифровые платежи: доля наличных в торговых точках сократилась с 72% в 2019 году до 52% в 2024-м. Цифровой евро — это возможность подстроиться под эти изменения.
По словам Домбровскиса, в настоящее время в сфере безналичных расчетов в основном доминируют решения, разработанные за пределами Европейского союза. ЕС, став более сильным игроком в этой области, сможет снизить зависимость, которая мешает проводить стратегическую политику в соответствии со своими интересами и ценностями.
Оперируя внешними платежными системами, ЕС не может быть полностью независимым и рискует действовать по правилам, установленным другими. Цифровой евро позволит снизить эти риски, сохранив контроль еврозоны над финансовой и платежной инфраструктурой.
Политик подчеркнул, что проект цифрового евро имеет стратегическое значение и в нынешних геополитических условиях. Европа столкнулась с новой реальностью — ростом угроз и неопределенности. С момента вторжения России в Украину усилились попытки диверсий, электронного вмешательства, кибератак; практически ежедневно фиксируются попытки нарушить и проверить воздушное пространство ЕС.
Цифровой евро, основанный на европейской инфраструктуре и стандартах, уменьшит зависимость платежной среды ЕС от решений третьих стран. Проект предусматривает и возможность офлайн-платежей, что позволит проводить операции даже при сбоях связи.
Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) совместно со всеми центральными банками еврозоны и европейскими законодателями ведет подготовительные работы к введению цифрового евро. Он будет независим от зарубежных платежных систем, таких как Visa и MasterCard. Это означает, что цифровые платежи смогут выполняться даже в случае перебоев с обслуживанием банковских карт по всей еврозоне.
