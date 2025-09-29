Еврокомиссар Валдис Домбровскис объяснил, зачем ЕС вводит новые деньги

Комиссар отметил, что технологии стремительно развиваются, меняя то, как люди живут, работают и общаются друг с другом. Это влияет и на способы расчетов, что требует адаптации. Всё больше европейцев выбирают цифровые платежи: доля наличных в торговых точках сократилась с 72% в 2019 году до 52% в 2024-м. Цифровой евро — это возможность подстроиться под эти изменения.