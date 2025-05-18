Уже в следующем году будут представлены совершенно новые банкноты евро. Как они будут выглядеть?

Так, купюра в 5 евро будет украшена образом Марии Каллас, легендарной оперной певицы XX века. На банкноте в 10 евро появится Людвиг ван Бетховен — знаковая фигура классической музыки, а также уличные артисты и хоры, символизирующие живую художественную сцену. Купюра в 20 евро будет посвящена Марии Кюри, дважды лауреату Нобелевской премии, в сопровождении образа учителя как символа передачи знаний. На банкноте в 50 евро будет изображен Мигель де Сервантес, автор «Дон Кихота», в окружении читающих людей — как символ силы европейской литературы. Леонардо да Винчи и его шедевры украсят купюру в 100 евро. А на банкноте в 200 евро будет изображена Берта фон Зуттнер, австрийская писательница, деятель международного пацифистского движения, первая женщина — лауреат Нобелевской премии мира.