Уже в следующем году будут представлены совершенно новые банкноты евро. Как они будут выглядеть?
Начиная с 2026 года, банкноты евро будут полностью обновлены. Европейский центральный банк (ЕЦБ) инициировал проект редизайна денег с целью модернизации всех купюр, находящихся в обращении.
Как сообщает Tux Board, идея кардинального изменения дизайна евро возникла в 2022 году — спустя двадцать лет после появления единой валюты. С тех пор ЕЦБ начал институциональный и административный процесс переосмысления визуального образа банкнот, стремясь придать им символическое значение, отражающее историю, культуру и природу Европы. Новое оформление будет строиться вокруг двух ключевых тем: «Европейская культура: общее наследие», подчеркивающей историческое единство континента, и «Реки и птицы: сила и разнообразие», посвященной природному многообразию Европы.
Так, купюра в 5 евро будет украшена образом Марии Каллас, легендарной оперной певицы XX века. На банкноте в 10 евро появится Людвиг ван Бетховен — знаковая фигура классической музыки, а также уличные артисты и хоры, символизирующие живую художественную сцену. Купюра в 20 евро будет посвящена Марии Кюри, дважды лауреату Нобелевской премии, в сопровождении образа учителя как символа передачи знаний. На банкноте в 50 евро будет изображен Мигель де Сервантес, автор «Дон Кихота», в окружении читающих людей — как символ силы европейской литературы. Леонардо да Винчи и его шедевры украсят купюру в 100 евро. А на банкноте в 200 евро будет изображена Берта фон Зуттнер, австрийская писательница, деятель международного пацифистского движения, первая женщина — лауреат Нобелевской премии мира.
Тем временем фальшивомонетчики продолжают подделывать купюры старого образца. В прошлом году в Латвии было выявлено 1304 поддельных денежных знака, что на 4,5% больше, чем в 2023 году.