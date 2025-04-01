Хотя количество поддельных банкнот увеличилось, их общая стоимость была меньше на 30% - 27 802 евро по сравнению с 39 920 евро годом ранее.
В Латвии
Сегодня 07:12
В Латвии выявили сотни поддельных банкнот и монет - большинство мелкого номинала
В прошлом году в Латвии было выявлено 1304 поддельных денежных знака, что на 4,5% больше, чем в 2023 году, свидетельствует опубликованный Банком Латвии "Радар платежей".
Были выявлены 593 поддельные банкноты, что на 9,5% меньше, чем в 2023 году, и 711 поддельных монет, что на 19,9% больше.
Хотя количество поддельных банкнот увеличилось, их общая стоимость была меньше на 30% - 27 802 евро по сравнению с 39 920 евро годом ранее.
Руководитель департамента денежных технологий Банка Латвии Александр Антиньш отмечает, что показатели подделки денег незначительны, и вероятность столкнуться с поддельной банкнотой минимальна.
В целом по еврозоне в 2024 году было изъято 554 000 фальшивых банкнот, в том числе более 75% составили банкноты номиналом 20 и 50 евро.
В целом количество поддельных евробанкнот после пандемии увеличилось, отмечают эксперты Европейского центрального банка.