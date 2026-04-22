Swedbank поймал собственного сотрудника на краже у клиентов: ущерб - 200 000 евро
Сотрудница Swedbank на протяжении 17 лет тайно оформляла кредиты, снимала вклады и переводила деньги 19 клиентов на свои счета. Афера вскрылась случайно - и теперь суд вынес решение.
Земгальский районный суд приговорил сотрудницу Swedbank к шести годам лишения свободы и обязал ее выплатить банку 202 555 евро за преступную деятельность с деньгами клиентов. Как сообщили в прокуратуре, сотрудница банка обвинялась в незаконных действиях с финансовыми инструментами и платежными средствами в крупном размере, а также в подделке документов в корыстных целях.
Суд приговорил обвиняемую к шести годам лишения свободы, 420 часам общественных работ и трем годам пробационного надзора. Суд также удовлетворил иск о возмещении ущерба, обязав подсудимую выплатить банку 202 555 евро.
Злоупотребляя полномочиями, в период с 11 сентября 2003 года по 27 мая 2020 года обвиняемая без ведома клиентов заключала от их имени договоры дистанционного банковского обслуживания, регистрировала выпуск новых кодовых карт, кодовых калькуляторов и платежных карт, расторгала договоры вкладов и депозитов, заключала кредитные договоры и незаконно перечисляла деньги клиентов, получая таким образом доступ к их финансовым ресурсам. Чтобы скрыть свои действия, она использовала часть средств для покрытия требований других клиентов.
В целом она незаконно использовала платежные средства 19 человек, причинив ущерб в размере 203 755 евро.
Материальный ущерб, понесенный клиентами, компенсировало кредитное учреждение, которое получило в данном деле статус потерпевшей стороны.
В прошлом году Латвийское телевидение сообщило, что обвиняемая Лариса Боброва руководила филиалами в Огре и Бауске. Сотрудница была поймана самим банком, который обратил внимание на неактивных в цифровом отношении клиентов - в основном пожилых людей, не пользующихся интернет-банком.