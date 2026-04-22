Динозавры, музыка и шоу до двух ночи: в Елгаве пройдет юбилейный фестиваль песчаных скульптур
23 мая на острове Паста в Елгаве в праздничной атмосфере пройдет 20-й Международный фестиваль песчаных скульптур, который в этом году пригласит посетителей отправиться в увлекательное путешествие в прошлое, насчитывающее миллионы лет. Тематика фестиваля позволит «ожить» в песке историям юрского периода, создавая впечатляющую среду, где встретятся динозавры, древние морские обитатели и владыки неба.
В этом году в конкурсной программе примут участие 15 скульпторов из 10 стран — Турции, США, Украины, Испании, Болгарии, Польши, Нидерландов, Эстонии, Литвы и Латвии. Художники раскроют в песке силу природы, развитие жизни и баланс между различными элементами мира. Помимо конкурсных работ, посетители смогут увидеть и впечатляющую демонстрационную скульптуру «Собрание динозавров», над которой уже работают латвийская скульптор Агнесе Рудзите-Кириллова и Роджер Ферралья из Испании, а также входные скульптуры парка, созданные Санитой Равиней.
Весь день фестиваль на острове Паста превратится в яркое праздничное пространство, где с утра и до ночи будет царить оживленная и радостная атмосфера. Гостей ждет разнообразная программа для всех возрастов — игровые представления для детей, пенные вечеринки, большие деревянные игры, творческие мастерские Jogitas pasākumi, а также остроумные и энергичные выступления актеров импровизационного театра Spiediens Юриса Козловскиса и Лиги Каусы. На протяжении всего дня территория фестиваля будет наполнена движением, музыкой и сюрпризами.
Песчаные скульптуры в Елгаве в 2022 году
Вечером праздничное настроение достигнет кульминации в открытом концертном зале «Митава», где пройдет концерт открытия сезона с ярким составом артистов. На сцену выйдут обладательница мощного голоса Саманта Тина, одна из самых заметных групп нового поколения Kautkaili, легендарная латвийская рок-группа Pienvedēja Piedzīvojumi, а также хип-хоп исполнитель Финькис.
Территория фестиваля будет открыта для посетителей с 10:00 до 02:00 ночи, позволяя спокойно насладиться как дневной программой, так и вечерними концертами.
Организаторы приглашают приобрести билеты заранее: до 16 мая они доступны по более выгодной цене. В предварительной продаже дневной билет для взрослых стоит 10 евро, для школьников, студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью — 5 евро, семейный билет (2 взрослых и 2 ребенка или 1 взрослый и 3 ребенка), а также карта «3+ Семья» — 20 евро.
Специальные скидки доступны при использовании купона фестиваля, опубликованного в Jelgavas Vēstnesis, или при предъявлении карты жителя Елгавы — в кассе Дома культуры Елгавы билет можно приобрести за 7 евро, а при предъявлении ученического удостоверения Елгавы — за 4 евро. Детям до 7 лет вход бесплатный. С 17 по 23 мая цены на билеты будут выше. Приобрести их можно во всех кассах Biļešu paradīze и на сайте.
Дневной билет позволяет свободно покидать территорию фестиваля и возвращаться обратно, что дает возможность в один день совместить посещение фестиваля песчаных скульптур с программой Ночи музеев и завершить вечер концертом в «Митаве».