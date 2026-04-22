Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 15:50
4 мая в Риге - бесплатный транспорт и парковка: что нужно знать о праздничных выходных
Рига готовит приятный сюрприз жителям и гостям: в один из главных государственных праздников можно будет бесплатно ездить на общественном транспорте и не платить за парковку — но есть важные исключения.
В День восстановления независимости Латвии, 4 мая, общественный транспорт в Риге будет бесплатным. Кроме того, в течение всех праздничных выходных, с 1 по 4 мая, общественный транспорт будет курсировать по графику выходных дней.
Также будут изменения в работе центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme и автостоянок.
В пятницу, 1 мая, и в понедельник, 4 мая, автостоянками можно будет пользоваться бесплатно. Исключением станет подземная автостоянка на улице К. Валдемара, 5А, у Дома конгрессов, где за парковку нужно будет платить согласно действующим тарифам.
В свою очередь, в субботу и воскресенье, 2 и 3 мая, все автостоянки будут работать в обычном режиме.