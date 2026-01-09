В субботу Латвию накроют снег и метели
В пятницу вечером в Латгале и Селии, а в субботу также в других районах Латвии ожидаются снег и метель, местами сильные, прогнозируют синоптики.
В ближайшие 12 часов сильный снег ожидается в Латгалии и Селии, в субботу интенсивные снегопады местами возможны и в центральной и западной части страны. Ожидается также метель. Небо будет облачным.
Ночью сохранятся порывы северного, северо-восточного ветра до 11–16 м/с, на наветренном побережье — до 22 м/с. Днем максимальная скорость ветра в порывах снизится до 8–13 м/с. Более ветреная погода ожидается в Вентспилсском, Талсинском и Тукумском краях, где на побережье порывы достигнут 19 м/с.
Температура воздуха ночью и утром составит -3…-7 градусов в Курземе и -7…-12 градусов в остальной части страны. Днем температура повысится лишь на 1–2 градуса.
В Риге в субботу временами будет идти снег, у моря также ожидается метель. Подует умеренный северный, северо-восточный ветер, ночью на севере города и в Юрмале сохранятся порывы до 19 м/с. Температура воздуха: -8 градусов ночью и -6 градусов днем.