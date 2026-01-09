В субботу Латвию накроют снег и метели

Ночью сохранятся порывы северного, северо-восточного ветра до 11–16 м/с, на наветренном побережье — до 22 м/с. Днем максимальная скорость ветра в порывах снизится до 8–13 м/с. Более ветреная погода ожидается в Вентспилсском, Талсинском и Тукумском краях, где на побережье порывы достигнут 19 м/с.