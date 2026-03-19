В Латвии водителей предупредили о весенней угрозе на дорогах, способной обойтись в тысячи евро
Неочевидная опасность на дорогах Латвии после зимы ежегодно приводит к сотням повреждений автомобилей. Эксперты предупреждают: даже небольшой камень может обернуться серьезными последствиями.
Как свидетельствуют данные страхового акционерного общества BTA Baltic Insurance Company (BTA), за последние три года крупнейшая выплата по КАСКО за повреждения автомобиля, вызванные вылетевшим камнем, достигла 4000 евро. Чаще всего заявки на такие страховые случаи весной поступают из Рига, а также из Валмиерского, Сигулдского и Цесисского краев. Директор департамента страховых выплат BTA Иво Данче поясняет, что после зимы дорожное покрытие преподносит множество «сюрпризов», а удар камня или попадание в яму нередко приводит к куда более серьезным ДТП.
Резкие перепады температур на стыке зимы и весны повреждают дорожное покрытие, поэтому весной увеличивается количество повреждений от камней, гравия и щебня. Чаще всего страдают лобовые стекла, фары и кузов автомобиля. В целом за последние три года выплаты по КАСКО из-за повреждений камнями оформлялись в шесть раз чаще, чем из-за ям на дорогах.
Больше всего повреждений от камней — на дорогах Риги, Валмиеры, Сигулды и Цесиса
По данным BTA, с 2023 года больше всего заявок на компенсации за повреждения от камней поступило из Рига, а также из Валмиерского, Сигулдского, Цесисского, Тукумского, Баусского, Салдусского и Елгавского краев. Средний размер выплаты по таким случаям составляет 556 евро. При этом сезонные риски затрагивают широкий круг водителей — чаще всего повреждения от камней фиксировались у автомобилей Volkswagen, Volvo, Audi, BMW и Toyota по всей Латвии.
«Весной водители часто недооценивают риски, связанные с оставшимися после зимы на дорогах щебнем, гравием и мелкими камнями. Они поднимаются в воздух колесами других автомобилей и могут повредить транспорт даже при соблюдении разрешенной скорости. Особенно осторожными следует быть при движении как по шоссе, так и по грунтовым дорогам за грузовым транспортом — в таких условиях риск повреждений значительно выше. От этого не застрахованы даже опытные водители, и даже небольшой удар может вызвать трещины и другие дефекты, устранение которых без КАСКО требует значительных затрат», — поясняет Иво Данче.
Маневры из-за ям и камней могут привести к тяжелым авариям
В ряде случаев первоначальный дефект дороги приводит к гораздо более серьезным последствиям, значительно увеличивая размер ущерба. Например, в одном из ДТП в Олайне автомобиль BMW X4 после столкновения с другим транспортным средством съехал с дороги и попал в заполненную водой яму, повредив кузов и салон — выплата составила 26 000 евро. В другом случае легковой автомобиль, пытаясь объехать ямы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком — компенсация превысила 7000 евро.
«Хотя изначально ямы и камни могут казаться незначительными рисками, на практике они нередко становятся причиной гораздо более серьезных аварий. Пытаясь объехать яму или реагируя на удар камня, водитель может потерять контроль над автомобилем, съехать с дороги или столкнуться с другими участниками движения. В таких случаях ущерб существенно возрастает. Например, в одном из случаев в лобовое стекло автомобиля попал камень от встречного грузовика — водитель испугался, потерял управление, и машина съехала с дороги. Выплата по этому случаю составила 4000 евро — это крупнейшая компенсация за подобный инцидент за последние три года», — рассказывает Иво Данче.
Он добавляет, что особенно опасны ситуации, когда реакция водителя носит инстинктивный характер — например, резкий поворот руля или торможение, что на высокой скорости может привести к заносу или выезду на встречную полосу. Поэтому в таких ситуациях важно сохранять спокойствие, держать безопасную дистанцию и заранее адаптировать скорость к дорожным условиям, а не полагаться на резкие маневры.