В Латвии водителей предупредили о весенней угрозе на дорогах, способной обойтись в тысячи евро

«Весной водители часто недооценивают риски, связанные с оставшимися после зимы на дорогах щебнем, гравием и мелкими камнями. Они поднимаются в воздух колесами других автомобилей и могут повредить транспорт даже при соблюдении разрешенной скорости. Особенно осторожными следует быть при движении как по шоссе, так и по грунтовым дорогам за грузовым транспортом — в таких условиях риск повреждений значительно выше. От этого не застрахованы даже опытные водители, и даже небольшой удар может вызвать трещины и другие дефекты, устранение которых без КАСКО требует значительных затрат», — поясняет Иво Данче.