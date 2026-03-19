"За каждый час - полную оплату!" Люди в Латвии вышли на протест против сокращения доплат за сверхурочную работу. ФОТО, ВИДЕО
В четверг, 19 марта, у здания Сейма прошли активные протесты против планируемых поправок к Трудовому закону, которые могут сократить доплаты за сверхурочную работу и работу в праздничные дни, а также предоставить работодателям больше возможностей для увольнения членов профсоюзов.
В акции приняли участие несколько десятков человек, которым раздали желтые флажки с надписью «Едины в требованиях». Порядок у здания Сейма обеспечивали правоохранительные органы.
«Эти изменения могут необратимо превратить Латвию в страну дешевой рабочей силы, поэтому важно защитить работников, чтобы они могли пережить кризис и избежать массовых увольнений», — заявила председатель молодежной организации Protests Синдия Миертуре. Акция была организована в сотрудничестве с «Молодыми европейскими федералистами» и Латвийским союзом свободных профсоюзов (LBAS).
Председатель LBAS Эгилс Балдзенс подчеркнул, что оплата сверхурочной работы должна оставаться на уровне 100%, чтобы избежать эксплуатации работников за счет их здоровья, отдыха и свободного времени. Он также отметил, что нельзя исключать 110-ю статью Трудового закона, поскольку благодаря ей во многих случаях члены профсоюзов были защищены от незаконного увольнения.
Ранее сообщалось, что депутаты Сейма работают над спорными поправками к Трудовому закону. Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам перед вторым чтением поддержала норму, согласно которой работник, выполняющий работу в праздничный день, должен получать доплату не менее 100% от установленной часовой или дневной ставки. Неделей ранее комиссия поддержала поправки, предусматривающие доплату в размере 50% за сверхурочную работу и 75% — за сверхурочную работу в праздничные дни.
В настоящее время инициативу на портале manabalss.lv «Остановить продвигаемые поправки по снижению доплат за сверхурочную работу и работу в праздничные дни» подписали почти 23 000 человек. Инициатива требует сохранить существующие гарантии, укрепить правовую определенность и не допустить потери значительной части доходов работниками в условиях инфляции.