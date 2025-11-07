Оплату сверхурочного труда в Латвии назвали "советским наследием" и хотят радикально ее уменьшить

"Я рассматриваю этот вопрос исходя из собственного опыта: у меня за плечами 30 лет работы в государственном и частном секторах, на разных должностях, от низших до руководящих. За это время было отработано много сверхурочных, но я не припоминаю, чтобы за них получал доплату. Возникает вопрос — я один такой или так происходит у большинства? Официальная статистика показывает очень малый объем сверхурочных часов, что приводит к выводу: чаще всего они либо вообще не фиксируются, либо оплачиваются неофициально. Следовательно, действующее регулирование практически не работает и не приносит ощутимой выгоды большинству работников. Кто же фактически получает оплату за сверхурочные?", - пишет Янис Эндзиньш.