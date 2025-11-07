Оплату сверхурочного труда в Латвии назвали "советским наследием" и хотят радикально ее уменьшить
"Формально действующая ставка доплаты сверхурочного труда 100% выглядит привлекательно, но на практике она стала препятствием для честной оплаты труда и гибкой организации работы. Сохраняя это наследие советского времени, мы защищаем работников или наоборот мешаем развитию предприятий и эффективности рынка труда?", - пишет в своем комментарии Янис Эндзиньш, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты.
"Я один такой?"
В Сейме начались обсуждения поправок к Трудовому закону, касающихся размера доплаты за сверхурочные часы. Сейчас сверхурочный труд оплачивается с доплатой 100% к основной ставке, однако предлагаемые изменения предусматривают минимальную доплату 50%.
"Я рассматриваю этот вопрос исходя из собственного опыта: у меня за плечами 30 лет работы в государственном и частном секторах, на разных должностях, от низших до руководящих. За это время было отработано много сверхурочных, но я не припоминаю, чтобы за них получал доплату. Возникает вопрос — я один такой или так происходит у большинства? Официальная статистика показывает очень малый объем сверхурочных часов, что приводит к выводу: чаще всего они либо вообще не фиксируются, либо оплачиваются неофициально. Следовательно, действующее регулирование практически не работает и не приносит ощутимой выгоды большинству работников. Кто же фактически получает оплату за сверхурочные?", - пишет Янис Эндзиньш.
По его мнению, скорее всего, существенная часть сверхурочных оплачивается в государственном секторе. В частном секторе стремятся контролировать расходы, поэтому платить двойную ставку слишком дорого и допускается лишь в исключительных случаях.
"Оплата сверхурочного труда в государственном секторе должна рассматриваться с учетом дефицита бюджета и необходимости экономии средств для приоритетных направлений, таких как оборона. Государственный внешний долг стремительно приближается к критической отметке, и его обслуживание может существенно подорожать, что негативно скажется на экономике. Снижение минимальной доплаты за сверхурочные до 50% помогло бы уменьшить нагрузку на бюджет", - отмечает Эндзиньш.
На кого мы хотим быть похожими?
Как считает Янис Эндзиньш, если рассматривать сверхурочные как возможность подработать, то статистика малых объемов сверхурочного труда показывает, что частные работодатели делают все, чтобы таких часов не возникало, поскольку платить двойную ставку слишком дорого. С одной стороны, это стимулирует лучшую организацию труда, но с другой — лишает работников возможности честно заработать больше. Учитывая нехватку рабочей силы, если бы ставка была более разумной, у работодателей появилось бы больше возможностей предлагать подработку внутри основного места работы. Сейчас многие вынуждены подрабатывать где-то еще, например, водителями такси по вечерам. Более разумная ставка сверхурочных дала бы возможность зарабатывать там же, где ты работаешь.
"И наконец: на кого мы хотим быть похожими? Сравнение ставок оплаты сверхурочных в Европе показывает две тенденции: подавляющее большинство стран имеют минимальную доплату 50% или ниже, а 100% ставка сохранилась только в трех странах — России, Беларуси и Латвии. Действительно ли это тот клуб, частью которого мы хотим оставаться? Эта система оплаты сверхурочных является прямым наследием Советского Союза — действительно ли стоит его сохранять?", - полемически заостряет Янис Эндзиньш.
