Исследование выявило, что людям в Латвии одной зарплаты уже мало. Что еще требуется работникам?

Примечательно, что факторы, которые ранее считались конкурентным преимуществом — например, гибкий график, хорошая репутация компании или близость к дому, — теперь воспринимаются как само собой разумеющиеся элементы рабочего предложения, а не как преимущества. Это значит, что работодатели уже не могут выделиться только возможностью удалённой работы или современным офисом — всё большее значение приобретают эмоциональные и человеческие аспекты.