Исследование выявило, что людям в Латвии одной зарплаты уже мало. Что еще требуется работникам?
Исследование, проведённое исследовательской компанией Dentsu по заказу платформы Workis, показало, что для работников одного вознаграждения уже недостаточно, чтобы обеспечить удовлетворённость или лояльность.
“Современный сотрудник ожидает большего, чем просто зарплату, — рассказывают представители Workis. — Люди хотят работать в среде, где их ценят, где их труд имеет смысл, и где рядом — коллеги, на которых можно положиться. Именно чувство принадлежности и осмысленность работы создают настоящую вовлечённость".
Согласно данным исследования, признание со стороны руководства и дружеские, уважительные отношения с коллегами являются одними из ключевых факторов, влияющих на выбор работы и удовлетворённость ею. Это свидетельствует о том, что материальных благ больше не хватает — людям важно, как их оценивают и поддерживают в повседневной рабочей среде.
Примечательно, что факторы, которые ранее считались конкурентным преимуществом — например, гибкий график, хорошая репутация компании или близость к дому, — теперь воспринимаются как само собой разумеющиеся элементы рабочего предложения, а не как преимущества. Это значит, что работодатели уже не могут выделиться только возможностью удалённой работы или современным офисом — всё большее значение приобретают эмоциональные и человеческие аспекты.
Исследование подчёркивает явные изменения в восприятии сотрудников: люди всё больше стремятся к настоящей человеческой связи на работе. Честная оплата, понятная структура и бонусы по-прежнему важны, но они уже не определяющие. Настоящая вовлечённость обеспечивается культурой компании, стилем руководства и чувством принадлежности.
