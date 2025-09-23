Латвийское здравоохранение приготовило приятный сюрприз многим жителям страны
С 2026 года подешевеют рецептурные медикаменты, цена которых не превышает 10 евро. Лекарства также станут дешевле для инвалидов первой группы.
Кабинет министров утвердил дополнительное финансирование для сферы здравоохранения в бюджете следующего года – в общей сложности 34,5 миллиона евро.
Большая часть дополнительных средств – 20,9 миллиона евро – будет вложена в улучшение медицинской помощи матерям и детям, что позволит расширить объем амбулаторных и стационарных услуг, оплачиваемых государством, а также улучшить возможности компенсации лекарственных средств. Мероприятия будут направлены на обеспечение более качественной и доступной медицинской помощи семьям с детьми, с особым акцентом на раннюю диагностику, лечение и профилактику.
Еще один важный шаг – снижение расходов населения на лекарства. В 2026 году жителям будет компенсироваться оплата услуги фармацевта при получении рецептурных медикаментов, цена которых не превышает 10 евро. Также от оплаты услуги фармацевта будут освобождены инвалиды первой группы – в этих случаях расходы возьмет на себя государство. На это предусмотрено 9,6 миллиона евро.
Дополнительно 4 миллиона евро выделены на обеспечение услуг паллиативной помощи. Это позволит продолжить и расширить оказание паллиативной помощи всем пациентам, которым она необходима, включая уход на дому.
Ну хоть какие-то хорошие новости! Как ранее писал Otkrito.lv, врачи поставили печальный диагноз: латвийское здравоохранение идет к кризису и краху.