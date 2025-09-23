Латвийское здравоохранение приготовило приятный сюрприз многим жителям страны

Еще один важный шаг – снижение расходов населения на лекарства. В 2026 году жителям будет компенсироваться оплата услуги фармацевта при получении рецептурных медикаментов, цена которых не превышает 10 евро. Также от оплаты услуги фармацевта будут освобождены инвалиды первой группы – в этих случаях расходы возьмет на себя государство. На это предусмотрено 9,6 миллиона евро.