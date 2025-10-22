"Я за русских!" Суд наказал жителя Елгавы за поддержку российской агрессии в Facebook
Земгальский окружной суд приговорил жителя Елгавы к двум с половиной годам пробационного надзора за публичное прославление российской агрессии, сообщает газета Latvijas Avīze.
Кроме того, с елгавчанина взысканы в пользу государства процессуальные издержки в размере 136 евро — это компенсация за юридическую помощь государственного защитника. Приговор может быть обжалован.
В обвинении сказано, что 27 февраля 2022 года — через три дня после начала широкомасштабного вторжения вооружённых сил России в Украину — мужчина опубликовал на своей странице в Facebook изображение, на котором территория Украины была показана как оккупированная Россией. Картинку сопровождала надпись на русском языке: «Будет хорошо и так». В разделе комментариев он написал: «Я за русских». Эта публикация находилась на его странице в соцсети три года — до 11 марта 2025 года.
Кроме того, во второй половине августа 2024 года мужчина во дворе одного многоквартирного дома включил гимн России и несколько раз выкрикнул по-русски лозунг «Россия, вперёд!».
Своими действиями он совершил преступления, ответственность за которые предусмотрена первой частью 741-й статьи Уголовного закона — «Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений». За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.
Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.