"Я за русских!" Суд наказал жителя Елгавы за поддержку российской агрессии в Facebook

В обвинении сказано, что 27 февраля 2022 года — через три дня после начала широкомасштабного вторжения вооружённых сил России в Украину — мужчина опубликовал на своей странице в Facebook изображение, на котором территория Украины была показана как оккупированная Россией. Картинку сопровождала надпись на русском языке: «Будет хорошо и так». В разделе комментариев он написал: «Я за русских». Эта публикация находилась на его странице в соцсети три года — до 11 марта 2025 года.