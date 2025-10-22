Каждый третий самолет в Латвии сталкивается с навигационными сбоями - Россия вмешивается в работу GPS
В Латвии фиксируется рост сбоев в спутниковой навигации: по данным Latvijas Gaisa satiksme, треть самолетов ежедневно сталкивается с проблемами GPS. ICAO признала, что источником вмешательства является Россия.
В настоящее время количество сбоев в навигации полетов увеличивается, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления ГАО "Latvijas Gaisa satiksme" (LGS) Давид Тауриньш. LGS получает сообщения о сбоях в работе от экипажей самолетов, но количество сбоев даже выше, чем в полученных сообщениях. "Мы обслуживаем в среднем 800 самолетов в день, и как минимум треть из них сообщает о сбоях", - сказал Тауриньш. Он пояснил, что количество навигационных сбоев значительно увеличилось, но это касается не только стран Балтии, но и всего северного региона.
Тауриньш отметил, что первые решения Глобальной системы позиционирования (GPS) и Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) появились в середине 1990-х годов, и возникло скептическое отношение к традиционному аэронавигационному оборудованию, которое в то время обеспечивало безопасность полетов. Он подчеркнул, что за все эти годы оборудование не демонтировалось, постоянно модернизировалось и обслуживалось, поэтому серьезного влияния на безопасность полетов в латвийском воздушном пространстве не было. "Есть традиционные средства, дополнительные диспетчеры выполняют векторизацию по просьбе экипажей, и все это вместе дает уверенность в том, что полеты в латвийском воздушном пространстве безопасны", - подчеркнул Тауриньш.
Он пояснил, что спутниковая навигация приносит авиационной отрасли дополнительный экономический эффект. "Самолеты могут лететь по самой прямой траектории, используя навигацию на основе характеристик (PBN), что снижает расход топлива и выбросы, экономит время и, следовательно, является более экономически эффективным. Теперь нас отбрасывают назад", - добавил он.
Таким образом, в случае с Латвией удар приходится не на безопасность полетов, а на экономическую эффективность и окружающую среду.
Ассамблея Международной организации гражданской авиации (ICAO) недавно признала, что источником вмешательства является Россия и что эта страна нарушила Чикагскую конвенцию, поставив под угрозу безопасную эксплуатацию гражданской авиации. Ассамблея также признала важность повышения устойчивости технических систем в радиочастотной среде и призвала принять ряд мер.