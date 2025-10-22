Каждый третий самолет в Латвии сталкивается с навигационными сбоями - Россия вмешивается в работу GPS

В настоящее время количество сбоев в навигации полетов увеличивается, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления ГАО "Latvijas Gaisa satiksme" (LGS) Давид Тауриньш. LGS получает сообщения о сбоях в работе от экипажей самолетов, но количество сбоев даже выше, чем в полученных сообщениях. "Мы обслуживаем в среднем 800 самолетов в день, и как минимум треть из них сообщает о сбоях", - сказал Тауриньш. Он пояснил, что количество навигационных сбоев значительно увеличилось, но это касается не только стран Балтии, но и всего северного региона.