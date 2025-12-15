Латвия на подъеме настроения: 84% населения довольны жизнью - и это исторический максимум
Сколько бы ни менялась повестка, в ответах жителей Латвии в Евробарометре-2025 снова сходятся две линии: личное ощущение жизни в целом остается высоким, а список тревог — вполне конкретным. Национальный отчет по опросу (9–29 октября) показывает, чем люди довольны, что считают главными проблемами в стране и какие темы сильнее всего беспокоят их на уровне всего Евросоюза.
Латвия: удовлетворенность жизнью снова на историческом максимуме
С весны 2025 года общая удовлетворенность жизнью среди жителей Латвии существенно не изменилась. Осенью абсолютное большинство (84%) жителей Латвии указали, что в целом довольны своей жизнью. Это высокий показатель, который сопоставим с общим европейским уровнем: в среднем по Европе 86% респондентов также сказали, что в целом удовлетворены жизнью.
В отчете отдельно отмечается, что осенью 2025 года показатель удовлетворенности в Латвии вновь достиг исторического максимума. Ранее такой же уровень фиксировался в 2020 году, когда 84% жителей Латвии тоже говорили, что в целом довольны жизнью.
Какие проблемы люди считают главными в Латвии
Когда жителей Латвии попросили назвать две главные проблемы, с которыми сталкивается страна, среди наиболее частых ответов оказался рост цен, инфляция и удорожание жизни (33%). В качестве второй ключевой проблемы чаще всего назывались две сферы: здравоохранение (23%) и экономическая ситуация (22%).
Общая картина по ЕС выглядит похожей. Почти треть европейцев (31%) также считает главной проблемой рост цен, инфляцию и удорожание жизни, а почти пятая часть (19%) — экономическую ситуацию.
Что беспокоит на уровне всего Евросоюза
Если говорить о проблемах уже на уровне ЕС, жители Латвии чаще всего называли две темы: российское вторжение в Украину (32%) и иммиграцию (27%).
В отчете подчеркивается динамика по сравнению с весной 2025 года. Обеспокоенность иммиграцией как одной из главных проблем ЕС выросла на 9 процентных пунктов, а доля тех, кто относит к ключевым проблемам российское вторжение в Украину, увеличилась на 5 процентных пунктов.
На общеевропейском уровне эти же две темы тоже лидируют, но упоминаются реже: российское вторжение в Украину назвали 26% респондентов, иммиграцию — 20%. При этом отмечается, что в среднем европейцы называют эти проблемы заметно реже, чем жители Латвии.
Доверие к ЕС: в Латвии стабильнее, чем в среднем по Европе
С весны 2025 года доверие жителей Латвии к Европейскому союзу сохранилось без изменений: осенью 2025 года 55% жителей Латвии скорее доверяют ЕС.
В среднем по ЕС доверие ниже — 48% европейцев скорее доверяют Евросоюзу. Кроме того, в отличие от ситуации в Латвии, за полгода доля доверяющих ЕС в Европе заметно снизилась: минус 4 процентных пункта по сравнению с весной 2025 года.
В отчете также приводятся крайние значения по странам: самый высокий уровень доверия к ЕС — в Португалии (71% скорее доверяют), самый низкий — во Франции (27% скорее доверяют).