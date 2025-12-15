Латвия на подъеме настроения: 84% населения довольны жизнью - и это исторический максимум

С весны 2025 года общая удовлетворенность жизнью среди жителей Латвии существенно не изменилась. Осенью абсолютное большинство (84%) жителей Латвии указали, что в целом довольны своей жизнью. Это высокий показатель, который сопоставим с общим европейским уровнем: в среднем по Европе 86% респондентов также сказали, что в целом удовлетворены жизнью.