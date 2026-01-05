Депутат Зивтиньш: Латвия все больше превращается в полицейское государство без роста экономики
В Латвии продолжают плодиться контролирующие органы, но экономика не растет. Депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш в соцсетях жестко раскритиковал реформы власти и предложил радикально пересмотреть всю систему контроля и полиции.
Латвия движется по опасному пути наращивания контроля вместо развития экономики и поддержки предпринимательства. Об этом заявил депутат Сейма от партии «Латвия на первом месте» Эдмунд Зивтиньш, комментируя решение выделить Налогово-таможенную полицию из состава Службы государственных доходов в отдельное ведомство.
С 1 января 2026 года в Латвии начнет работу новая структура — Налоговая и таможенная полиция (NMP), которая будет подчиняться Министерству внутренних дел. Формально цель реформы благородная — усиление борьбы с экономическими преступлениями. Однако, по мнению депутата, возникает принципиальный вопрос: действительно ли стране нужна еще одна оперативная структура.
Зивтиньш обращает внимание, что на сегодняшний день в Латвии действует не менее 12 контролирующих и правоохранительных учреждений, включая государственную полицию, службу безопасности, антикоррупционное бюро, финансовую разведку, пограничную охрану, муниципальные полиции и ряд других структур. Дополнительно контроль осуществляют лесная служба, управление охраны природы, рыбоохрана и другие ведомства.
По словам депутата, это приводит к так называемой инфляции контроля — растет число проверяющих, полномочий и надзора, но при этом не происходит экономического прорыва, теневая экономика не исчезает, а предприниматели чувствуют не поддержку, а давление. Государственный аппарат разрастается, в то время как продуктивная часть экономики стагнирует.
Ключевой вопрос, который, по мнению Зивтиньша, власть игнорирует, звучит просто: кто будет зарабатывать деньги для государства. Сегодня предприниматель в Латвии постоянно проверяется, контролируется, аудируется и наказывается за ошибки, но крайне редко получает реальную помощь. В результате инвестиции замедляются, бизнес уходит в соседние страны, люди эмигрируют, а налоговая база сокращается.
Депутат подчеркивает, что ни одна развитая страна не побеждает экономические преступления за счет увеличения числа ведомств. Эффективность достигается за счет четкого распределения компетенций, обмена данными, профессиональных кадров и меньших, но более сильных структур. В Латвии же, по его словам, выбран противоположный путь — создаются новые управления, бюджеты, руководства и реформы ради самих реформ.
Отдельно Зивтиньш подчеркивает, что государственное управление не должно становиться самоцелью. Цель государства — развивать предпринимательство, создавать благоприятную среду для работы и обеспечивать безопасность без чрезмерного контроля. В противном случае страна рискует оказаться в ситуации, когда контролировать есть кому, а создавать добавленную стоимость — уже некому.
Говоря о практических шагах, Зивтиньш, проработавший в полиции 25 лет, предлагает провести полную ревизию всей системы, включая законодательство, принятое за последние 34 года. Он считает, что Латвии нужна не большая, а небольшая, но хорошо обученная, оснащенная и достойно оплачиваемая полиция. По его убеждению, пересмотр функций и законов позволил бы повысить качество и престиж службы, не увольняя сотрудников.