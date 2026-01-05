Депутат Зивтиньш: Латвия все больше превращается в полицейское государство без роста экономики

Говоря о практических шагах, Зивтиньш, проработавший в полиции 25 лет, предлагает провести полную ревизию всей системы, включая законодательство, принятое за последние 34 года. Он считает, что Латвии нужна не большая, а небольшая, но хорошо обученная, оснащенная и достойно оплачиваемая полиция. По его убеждению, пересмотр функций и законов позволил бы повысить качество и престиж службы, не увольняя сотрудников.