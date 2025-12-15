В России паникуют: бензин в РФ теперь стоит дороже, чем в США

Как комментируют российские эксперты, причину разницы цен на бензин в США и России нужно искать в принципиально разных механизмах ценообразования. В то время как в Америке около половины стоимости топлива составляет цена на сырую нефть, которая в настоящее время торгуется около $63 за баррель, в России доля нефти в конечной цене бензина не превышает 10%. Основную часть стоимости составляют налоги и сборы, достигающие 60–70%.