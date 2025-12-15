В России паникуют: бензин в РФ теперь стоит дороже, чем в США
"Цены на бензин в России оказались выше, чем в США. Разница в стоимости топлива достигла 8%, что вызывает серьезные опасения у потребителей", - сообщают СМИ РФ.
По данным американского Минэнерго, розничные цены на бензин в США упали ниже психологической отметки в 3 доллара за галлон (3,785 литра), что является самым низким уровнем с 2021 года.
Как комментируют российские эксперты, причину разницы цен на бензин в США и России нужно искать в принципиально разных механизмах ценообразования. В то время как в Америке около половины стоимости топлива составляет цена на сырую нефть, которая в настоящее время торгуется около $63 за баррель, в России доля нефти в конечной цене бензина не превышает 10%. Основную часть стоимости составляют налоги и сборы, достигающие 60–70%.
В то время как американский рынок не субсидируется и более свободен от налоговых ограничений, российские нефтяные компании сталкиваются с высокими налогами и низкой рентабельностью переработки нефти и розничной продажи топлива.
О том, что РФ напала на соседнюю страну с 30-миллионным населением, которая в ответ атакует российские нефтяные объекты, и что это, естественно, тоже влияет на цены, российские СМИ не пишут. Осторожно упоминаются лишь "внеплановые остановки НПЗ и геополитическая ситуация", что, читая между строк, можно понять, как слабый намек на влияние боевых действий на цены.