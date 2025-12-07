ЕС и G7 придумали более болезненные санкции против нефти из РФ

Большая семерка ввела "потолок цен" на российскую нефть в 2022 году после начала российского полномасштабного вторжения, чтобы ограничить доходы Кремля. При этом она позволяла третьим странам покупать российскую нефть, но только при условии, что покупатели платили России меньше установленного потолка цен.