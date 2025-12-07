ЕС и G7 придумали более болезненные санкции против нефти из РФ
Страны G7 и Европейский Союз планируют заменить "потолок цен" на российскую нефть на полный запрет на ее морские перевозки. Об этом сообщает Reuters.
Россия экспортирует более трети своей нефти западными танкерами - преимущественно в Индию и Китай. Запрет положит конец этой торговле, которая в основном осуществляется через флоты морских стран ЕС, включая Грецию, Кипр и Мальту.
Еще две трети российской нефти экспортируется с помощью "теневого флота", насчитывающего сотни судов. России придется расширить этот флот, если G7 и ЕС введут запрет на морские перевозки.
Запрет может стать частью следующего пакета санкций ЕС против России, запланированного на начало 2026 года. В то же время ЕС хочет ввести ограничения одновременно с G7.
Источники сообщают, что британские и американские чиновники продвигают эту идею на технических заседаниях G7. Окончательное решение США будет зависеть от тактики давления, которую выберет администрация президента Дональда Трампа в условиях продолжающихся мирных переговоров между Украиной и Россией.
Хотя G7 и ЕС почти полностью сократили импорт российской нефти с 2022 года, новые ограничения станут ближайшими к полному запрету на торговлю российской сырой нефтью и топливом.
Большая семерка ввела "потолок цен" на российскую нефть в 2022 году после начала российского полномасштабного вторжения, чтобы ограничить доходы Кремля. При этом она позволяла третьим странам покупать российскую нефть, но только при условии, что покупатели платили России меньше установленного потолка цен.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что живущих в ЕС россиян подвергли новым санкциям - в этот раз денежным.