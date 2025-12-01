Живущих в ЕС россиян подвергли новым санкциям - в этот раз денежным
Платежный сервис Wise уведомил пользователей из России и Беларуси о временной блокировке их карт до того, пока не будет подтверждено их гражданство или вид на жительство в странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Швейцарии.
Как сообщает "Радио Свобода", ранее карту Wise можно было открыть, получив долгосрочную национальную визу категории D (она выдается сроком от трёх месяцев до одного года, в частности, для учёбы или работы). Теперь, как отмечается, этого недостаточно, белорусам и россиянам нужно получить ВНЖ.
Новые правила касаются как физических, так и цифровых карт, выпущенных Wise. В компании заявили, что получившие уведомление пользователи должны ответить на него до 30 января 2026 года, приложив соответствующий документ. Карта не будет разблокирована до тех пор, пока сервис не проверит поданные документы.
До завершения проверки владельцы карт не смогут использовать свои карты для покупок в магазине или онлайн; cнимать наличные в банкомате; оплачивать регулярные подписки с помощью реквизитов карты. Wise cсылается на принятый ЕС в октябре 2025 года 19-й пакет санкций.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что зарегистрированный в Литве онлайн-банк Revolut начал уведомлять своих клиентов-россиян, не имеющих временного вида на жительство или гражданства страны ЕС, о закрытии счетов.