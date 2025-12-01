Живущих в ЕС россиян подвергли новым санкциям - в этот раз денежным

Как сообщает "Радио Свобода", ранее карту Wise можно было открыть, получив долгосрочную национальную визу категории D (она выдается сроком от трёх месяцев до одного года, в частности, для учёбы или работы). Теперь, как отмечается, этого недостаточно, белорусам и россиянам нужно получить ВНЖ.