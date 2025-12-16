Покупку "18+" скоро можно будет подтвердить без кассира - что готовит Rimi в Латвии

Тем временем Maxima Latvija подчеркивает, что любую новую систему сначала оценивают с точки зрения безопасности, затрат и клиентского опыта. «Мы регулярно оцениваем, конечно, способы, которые могут быть эффективнее, но если мы видим, что текущий подход работает, тогда вопрос — стоит ли внедрять технологию, которая, возможно, не настолько эффективна и увеличивает наши операционные расходы. Это очень важно, потому что в нашем случае мы сокращаем свои затраты, а эти инвестиции направляем обратно — в товары с низкими ценами», — рассказывает руководитель по коммуникациям Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.