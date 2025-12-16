Покупку "18+" скоро можно будет подтвердить без кассира - что готовит Rimi в Латвии
Проверка возраста покупателя на кассе самообслуживания — не с помощью продавца, а через Smart-ID. Такое нововведение в соседних странах, Литве и Эстонии, уже внедрил ритейлер Rimi и обещает, что в следующем году оно появится и в Латвии. Другие торговые сети пока занимают выжидательную позицию.
Сейчас при покупке товаров с возрастными ограничениями покупателю приходится ждать сотрудника магазина. Новое решение предлагает альтернативу — подтвердить возраст самостоятельно в цифровом виде. На экране кассы можно будет выбрать: вызвать сотрудника или отсканировать QR-код, который перенаправит в приложение Smart-ID. Такая практика с начала декабря введена в магазинах Rimi в Литве и Эстонии, сообщают TV3 Ziņas.
«В Латвии мы внедрим этот процесс чуть позже — это связано с сертификацией и документацией в кассовых системах, что требует больше времени. Любые изменения кассовой системы должны быть согласованы как с аудиторами, так и со Службой госдоходов (VID), поэтому в Латвии этот процесс, к сожалению, идет дольше. В Литве и Эстонии все гораздо проще», — говорит руководитель по коммуникациям Rimi Latvija Инга Бите.
Тем временем Maxima Latvija подчеркивает, что любую новую систему сначала оценивают с точки зрения безопасности, затрат и клиентского опыта. «Мы регулярно оцениваем, конечно, способы, которые могут быть эффективнее, но если мы видим, что текущий подход работает, тогда вопрос — стоит ли внедрять технологию, которая, возможно, не настолько эффективна и увеличивает наши операционные расходы. Это очень важно, потому что в нашем случае мы сокращаем свои затраты, а эти инвестиции направляем обратно — в товары с низкими ценами», — рассказывает руководитель по коммуникациям Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.
Rimi отмечает, что Smart-ID уже сейчас используется в интернет-магазине и мобильном приложении Mans Rimi по всей Балтии. Внедрение в физических магазинах стало бы следующим шагом на пути цифровизации.
«В 66% случаев, когда требуется консультант Rimi, речь идет именно о подтверждении возраста, оставшиеся 19% — это различные случаи несоответствия веса, и 15% — другие ситуации. Так что это удобнее и для клиентов, потому что процесс гораздо быстрее при подтверждении возраста через Smart-ID, и для наших консультантов — это существенная экономия времени», — говорит руководитель по коммуникациям Rimi Latvija.
Если сертификация пройдет без задержек, подтверждение возраста через Smart-ID на кассах самообслуживания Rimi в Латвии может появиться в апреле следующего года.