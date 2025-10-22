"Пусть узбеки и русские возвращают этот долг!" Прозвучал тревожный прогноз о возможном банкротстве государства уже через 3-4 года

В эфире передачи TV24 "Kārtības rullis", обсуждая предстоящие выборы в Сейм, государственный долг и экономическое будущее Латвии, политический обозреватель и писатель Юргис Лиепниекс заявил, что "государства банкротятся время от времени, и есть даже парадокс — после банкротства на следующий день страна может оказаться в лучшей стартовой позиции".