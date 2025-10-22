"Пусть узбеки и русские возвращают этот долг!" Прозвучал тревожный прогноз о возможном банкротстве государства уже через 3-4 года
На телевидении разгорелась дискуссия о будущем страны: политический обозреватель Юргис Лиепниекс заявил, что банкротство государства — вполне возможный сценарий, тогда как президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите предупредил — кризис может настигнуть уже через несколько лет, а не в далёком будущем.
В эфире передачи TV24 "Kārtības rullis", обсуждая предстоящие выборы в Сейм, государственный долг и экономическое будущее Латвии, политический обозреватель и писатель Юргис Лиепниекс заявил, что "государства банкротятся время от времени, и есть даже парадокс — после банкротства на следующий день страна может оказаться в лучшей стартовой позиции".
Президент Латвийской конфедерации работодателей и предприниматель Андрис Бите добавил: «Тот момент, когда это может произойти, настанет не через 20 лет, как мы привыкли говорить, что наши дети будут платить по долгам. Это случится уже через 3–4 года».
Лиепниекс также указал на демографический аспект, отметив, что «через 50–70 лет Латвия может исчезнуть как национальное государство», и с иронией добавил: «Тогда пусть узбеки и русские, которые здесь будут жить, и возвращают этот долг».