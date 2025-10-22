Когда в 2025 году переводим часы на зимнее время?
В конце октября жители Латвии вновь переведут стрелки часов — традиционно в сторону зимнего времени. Несмотря на то что идея сезонного перевода часов обсуждается уже много лет, Европа пока не пришла к единому решению, и привычная процедура по-прежнему остаётся частью нашей жизни.
Когда переводим часы
В 2025 году переход на зимнее время произойдёт в воскресенье, 26 октября, в 4:00 утра. Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад, то есть 4:00 станет 3:00. Это правило касается тех, у кого дома обычные часы без автоматической синхронизации. Все «умные» устройства — телефоны, компьютеры, смарт-часы — изменят время самостоятельно.
Обратный переход на летнее время запланирован на 29 марта 2026 года. Тогда стрелки, наоборот, переведут на час вперёд.
Почему вообще переводят часы
Главная идея перехода на зимнее время — рациональнее использовать дневной свет в тёмное время года. После перевода часов утро становится светлее, а вечер темнеет раньше. Эта система используется во многих странах Европы с 1980-х годов. Однако не все государства продолжают следовать этому правилу. Например, Исландия, Беларусь и Россия давно отказались от перевода часов и живут круглый год по одному времени.
Как это влияет на человека
Споры о пользе и вреде сезонного перевода часов не утихают уже десятилетиями. Среди плюсов — более светлое утро и потенциальная экономия электроэнергии в первые часы дня. Но минусов тоже немало: нарушаются биоритмы, страдает качество сна, ухудшается концентрация и общее самочувствие, особенно в первые дни после перевода.
Медики отмечают, что организму может понадобиться от трёх до семи дней, чтобы адаптироваться к новому расписанию. «Наш внутренний биологический “часы” не синхронизируются мгновенно, поэтому после перехода нередко появляется усталость, раздражительность и бессонница», — поясняют специалисты.