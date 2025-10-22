Когда в 2025 году переводим часы на зимнее время?

Главная идея перехода на зимнее время — рациональнее использовать дневной свет в тёмное время года. После перевода часов утро становится светлее, а вечер темнеет раньше. Эта система используется во многих странах Европы с 1980-х годов. Однако не все государства продолжают следовать этому правилу. Например, Исландия, Беларусь и Россия давно отказались от перевода часов и живут круглый год по одному времени.