Врачи поставили печальный диагноз: латвийское здравоохранение идет к кризису и краху

В письме отмечается, что из года в год квоты на обследования, анализы и консультации заканчиваются примерно к сентябрю, очереди растягиваются на месяцы, а многие операции переносятся на следующий год. Расходы Латвии на медицину держатся на уровне около 4% от ВВП — это самый низкий показатель среди стран Балтии. При этом по среднему ожидаемому сроку жизни (75,5 года) и числу прожитых здоровых лет (54,2) Латвия занимает последнее место в Европейском союзе. Общество требует выделять здравоохранению не менее 6% от внутреннего валового продукта или 13–14% от консолидированного государственного бюджета.