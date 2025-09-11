Врачи поставили печальный диагноз: латвийское здравоохранение идет к кризису и краху
Латвийское общество врачей (Latvijas Ārstu biedrība - LAB) в открытом письме к высшим должностным лицам страны заявило, что недостаточное финансирование здравоохранения приводит к удлинению очередей к специалистам и на обследования, наносит убытки медицинским учреждениям и может привести к «кризису и краху отрасли».
Из года в год
В письме отмечается, что из года в год квоты на обследования, анализы и консультации заканчиваются примерно к сентябрю, очереди растягиваются на месяцы, а многие операции переносятся на следующий год. Расходы Латвии на медицину держатся на уровне около 4% от ВВП — это самый низкий показатель среди стран Балтии. При этом по среднему ожидаемому сроку жизни (75,5 года) и числу прожитых здоровых лет (54,2) Латвия занимает последнее место в Европейском союзе. Общество требует выделять здравоохранению не менее 6% от внутреннего валового продукта или 13–14% от консолидированного государственного бюджета.
Организация считает, что первичная помощь и институт семейных врачей хронически недофинансированы, тарифы Национальной службы здравоохранения не соответствуют реальным расходам, растут долги медучреждений и ощущается дефицит персонала. В результате долги и убытки государственных и самоуправленческих медицинских учреждений продолжают расти.
В таких условиях увеличиваются частные расходы населения и распространены «пожертвования на спасение жизни», что, по мнению LAB, делает систему здравоохранения несправедливой и несолидарной.
Правительство не выполняет обещания
Общество врачей подчеркивает, что демографическая политика немыслима без сильного сектора здравоохранения, которому предстоит решать вопросы бесплодия, здоровья матерей и отцов, чтобы обеспечить существование здоровых и долгоживущих семей. Инвестиции в здравоохранение - это условие для благосостояния, безопасности и экономического роста, ведь государственная безопасность начинается со здоровых лет жизни, физического и психического развития молодежи и доверия к медицине.
LAB также указывает, что «правительство не выполняет данные медикам обещания об увеличении зарплат». Нехватка врачей и медсестер в ближайшие годы может привести к кризису системы здравоохранения.
Письмо о проекте бюджета на 2026 год и последствиях «голодания» отрасли направлено президенту Эдгару Ринкевичу, премьер-министру Эвике Силине, министру финансов Арвилу Ашерадену и министру здравоохранения Хосаму Абу Мери.
Как недавно писал Otkrito.lv, последние данные Eurostat показали, что латвийское здравоохранение - одно из самых худших в ЕС.