Убытки могут достигать многих тысяч евро: жителей Латвии призвали проверить свои дома
Среди всех бедствий, с которыми могут столкнуться владельцы жилья, пожары занимают одно из первых мест по разрушительности. В отличие от наводнений или бурь, огонь зачастую оставляет после себя лишь руины. Как сообщает компания Balcia, убытки после пожара в частной собственности могут превышать сто тысяч евро.
Число пожаров растет
Данные Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests - VUGD) свидетельствуют, что число пожаров в стране по-прежнему остается высоким — к середине мая этого года в Латвии было потушено в общей сложности 3131 пожар. Увеличилось и количество пожаров в садовых и дачных домах — в 2025 году было зарегистрировано 130 пожаров, что примерно на 35% больше, чем в 2024 году. В этом году на дачах уже зафиксировано 12 пожаров.
Дополнительную угрозу для недвижимости в начале теплого сезона представляют пожары сухой травы, которые часто распространяются с открытых территорий на застроенные участки. Этой весной ситуацию усугубляют особенно сухие погодные условия, способствовавшие резкому росту числа таких пожаров. По сравнению с предыдущими годами в этом году уже зарегистрировано 1212 пожаров сухой травы — больше, чем за весь 2024 год, когда было зарегистрировано 956 пожаров, и почти в три раза больше, чем в 2023 году.
Огромный ущерб
В таких условиях особенно уязвимыми оказываются сельские дома и дачи, которые часто расположены рядом с сухой прошлогодней травой. Последствия пожаров для таких объектов значительны — в 2025 году полностью сгорели 17 зданий, а еще в 30 случаях распространение огня привело к частичным повреждениям.
«Имеющиеся у нас данные показывают, что крупнейшая выплаченная в прошлом году компенсация за ущерб от пожара превысила 140 000 евро. Большая часть жителей Латвии застраховала свое основное жилье, однако не стоит забывать и о сельских домах и дачах, которые нередко остаются вне поля внимания. К сожалению, в случае пожара ущерб может быть очень большим — часто повреждаются не только жилые дома, но и дровяные навесы, сараи и бани, кроме того, люди теряют находившиеся там вещи, технику и личные ценности», — говорят эксперты.
Как подготовиться к летнему сезону:
Эксперты Balcia и VUGD призывают владельцев недвижимости перед летним сезоном должным образом подготовить загородные дома и учитывать несколько важных аспектов безопасности.
- Проверяйте дымовые датчики — они должны быть установлены и в сельских домах, и на дачах. После зимы замените батарейки и убедитесь, что устройства работают.
- Проверяйте электропроводку и отопительное оборудование — поврежденные провода, оставленные без присмотра печи и неочищенные дымоходы существенно повышают риск возгорания.
- Снижайте риск пожаров сухой травы — убирайте прошлогоднюю траву, сухие ветки кустарников и деревьев, а также другие легко воспламеняющиеся материалы. Сухая трава распространяет огонь там, где есть горючий материал, поэтому ухоженная территория — лучшая профилактика.
- Никогда не поджигайте сухую траву самостоятельно — огонь может выйти из-под контроля за считанные секунды. Кроме того, выжигание сухой травы запрещено и опасно, за это может быть назначен штраф от 280 до 700 евро. Если возник пожар, немедленно звоните по номеру 112.
- Не оставляйте без присмотра грили, костры и другие источники открытого огня — в сухую и ветреную погоду даже одна искра может вызвать крупный пожар.
- Храните огнетушитель в легкодоступном месте и убедитесь, что срок его годности не истек, индикатор давления находится в пределах нормы, а сам огнетушитель не поврежден.
