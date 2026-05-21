Последние новости огорчат рижан, мечтающих переселиться в новое жилье

Хорошая новость заключается в том, что процентные ставки, скорее всего, начнут снижаться уже во второй половине 2027 года, а их пик все равно будет значительно ниже уровней конца 2023 года. Рост зарплат в ближайшем будущем, вероятнее всего, продолжит опережать рост цен на квартиры, что будет поддерживать доступность жилья. Однако как на доступность жилья, так и на экономику Латвии в целом будет заметно влиять встречный ветер, вызванный последствиями конфликта на Ближнем Востоке.