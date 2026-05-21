Последние новости огорчат рижан, мечтающих переселиться в новое жилье
Доступность жилья в Риге начала снижаться: цены на квартиры растут быстрее зарплат, а впереди жителей могут ждать еще и новые повышения процентных ставок по ипотеке. На этом фоне мечта о собственной квартире для многих рижан становится все менее достижимой.
Как сообщает Swedbank, по сравнению с концом прошлого года доступность жилья в первом квартале этого года в Риге и Вильнюсе снизилась, поскольку цены на квартиры росли быстрее зарплат. В то же время в Эстонии реформа подоходного налога с населения существенно увеличила доходы домохозяйств, позволив доступности жилья в Таллине подняться еще выше.
В Риге доступность квартир снизилась
В первом квартале 2026 года домохозяйство с доходом на уровне полутора средних чистых месячных зарплат могло позволить себе с помощью ипотечного кредита квартиру площадью около 73 м² в Таллине и 61 м² — в Вильнюсе. Среднее рижское домохозяйство, направляя на обслуживание ипотечного кредита не более 30% семейного дохода, могло позволить себе приобрести квартиру площадью 112 м².
Хотя по сравнению с концом прошлого года средняя рыночная доступность квартир снизилась, на первичном рынке Риги она продолжала улучшаться. В начале этого года среднее домохозяйство уже могло позволить себе квартиру площадью около 63 м², что лишь немного уступает уровню, наблюдавшемуся в среднем в течение пары лет между пандемией и повышением процентных ставок.
Рост благосостояния домохозяйств в первом квартале и процентные ставки по кредитам, достигшие самого низкого уровня за последние три года, продолжали стимулировать спрос на ипотечные кредиты.
Надежды тают в тумане
Как сообщает банк, если 2025 год можно было охарактеризовать как выдающийся — существенно выросли как доступность жилья, так и активность рынка, — то нынешний год окутан неопределенностью.
Война на Ближнем Востоке вызвала значительный шок предложения энергоресурсов, а инфляция в мире и Европе растет. Swedbank прогнозирует, что Европейский центральный банк отреагирует повышением базовых процентных ставок. Ожидается, что ЕЦБ повысит процентные ставки дважды — в июне и сентябре — в общей сложности на 0,5 процентного пункта. При этом финансовые рынки сейчас закладывают уже три повышения ставок.
Хорошая новость заключается в том, что процентные ставки, скорее всего, начнут снижаться уже во второй половине 2027 года, а их пик все равно будет значительно ниже уровней конца 2023 года. Рост зарплат в ближайшем будущем, вероятнее всего, продолжит опережать рост цен на квартиры, что будет поддерживать доступность жилья. Однако как на доступность жилья, так и на экономику Латвии в целом будет заметно влиять встречный ветер, вызванный последствиями конфликта на Ближнем Востоке.