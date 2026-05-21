Вице-мэр ответил на слухи о ликвидации Рижского автовокзала
Вице-мэр Риги Марис Спринджукс в эфире TV24 прокомментировал слухи о возможной ликвидации Рижского международного автовокзала.
По его словам, автостанция продолжит работать на прежнем месте, а разговоры о ее исчезновении не соответствуют действительности. «Нет, международный автовокзал был и останется там же», — подчеркнул Марис Спринджукс.
Он напомнил, что предыдущий состав Рижской думы действительно принимал решение о продаже автовокзала, однако этот проект, по его словам, фактически завершился.
При этом власти города сейчас работают над другим проектом — масштабной реорганизацией территории Центрального рынка и прилегающего транспортного узла. Спринджукс пояснил, что рядом с Центральным рынком планируется создать несколько площадок для высадки региональных автобусов, чтобы улучшить пересадочную систему для пассажиров из разных частей Латвии.
«Сейчас проектируется создание в районе Центрального рынка нескольких мест высадки региональных автобусов. Здесь должен быть транспортный пересадочный пункт, куда люди приезжают из регионов: кто-то дальше идет пешком, кто-то пересаживается на транспорт Rīgas satiksme», — рассказал он.
По словам вице-мэра, территорию Центрального рынка полностью перепроектируют, объединив транспортную и торговую функции. «Это будет и крупнейший транспортный пересадочный узел Риги, и место, где улучшат торговую функцию. Эти два проекта будут интегрированы», — отметил Спринджукс.